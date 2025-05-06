"Все операторы заняты": пенсионерка в коляске месяц не может дозвониться до больницы Страдиня
Постоянная зрительница передачи "Bez Tabu", рижанка Айя, называет своим домом центр ухода в Болдерае. После проведенной операции на глазах ей необходимо повторно записаться к офтальмологу в больнице Страдиня, но это оказалось для нее невозможной миссией. Уже месяц женщина звонит в регистратуру, чтобы записаться к врачу, однако каждый раз слышит один и тот же ответ — все операторы заняты.
Айя хочет пройти необходимую процедуру за счет государственного бюджета и понимает, что придется ждать в очереди, но в ее случае ожидание лишь затягивается, ведь записаться на прием не удается уже месяц. Она не пользуется интернетом, поэтому не может зарегистрироваться онлайн. Также женщина передвигается в инвалидной коляске, а значит, не может прийти и записаться лично.
Согласно данным, предоставленным медицинскими учреждениями, среднее время ожидания консультации офтальмолога за государственный счет составляет 90 дней. Самая длинная очередь — к аритмологу: 365 дней, примерно столько же придется ждать приема у ревматолога. Зато обстановка куда лучше с записью к торакальному хирургу — всего пять дней ожидания. Столь же быстро можно получить кислородную терапию и амбулаторную консультацию по поводу пересадки почки.
Больница Страдиня объясняет, что предлагает три способа записи на прием к врачу: по телефону, электронно и лично. Поскольку пациенты нередко отменяют свои визиты, Айя включена в лист ожидания и получит звонок, как только освободится место у офтальмолога.