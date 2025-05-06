"Все операторы заняты": пенсионерка в коляске месяц не может дозвониться до больницы Страдиня

Айя хочет пройти необходимую процедуру за счет государственного бюджета и понимает, что придется ждать в очереди, но в ее случае ожидание лишь затягивается, ведь записаться на прием не удается уже месяц. Она не пользуется интернетом, поэтому не может зарегистрироваться онлайн. Также женщина передвигается в инвалидной коляске, а значит, не может прийти и записаться лично.