В рижском пансионате поздравили Милду Круминю - ей исполнилось 100 лет!
Во вторник, 6 мая, в Рижском социальном центре ухода Stella Maris свой 100-летний юбилей отпраздновала Милда Круминя. В ее честь устроили торжество с тортом и букетом цветов.
В социальном центре Милда Круминя проживает уже два года. Она родилась и всю жизнь провела в Калнциемской волости Алуксненского края. С юных лет отличалась трудолюбием, решимостью и любовью к своей земле. После окончания школы уже в 15 лет начала работать инспектором по учету скота — объезжала хутора и регистрировала животных. Для такой работы требовалась не только точность, но и специальные знания.
Всю жизнь Милда была тесно связана с сельским трудом и землей — это было ее образом жизни и настоящим призванием. Также она работала бухгалтером, а выйдя на пенсию, продолжала ухаживать за своим огородом.
Милда была великолепной рукодельницей — вязала, шила, всегда что-то создавала своими руками. Ее дом был наполнен уютом и красотой, созданными ею самой.
Она — человек с глубокими корнями в латвийской земле и народе, настоящая патриотка. Всю жизнь мечтала о свободе Латвии и дождалась ее. Политика ей была не чужда — женщина интересовалась событиями в стране, всегда участвовала в выборах и внимательно следила за происходящим в обществе. Ее жизнь была простой, но наполненной трудом, любовью, преданностью и духом Латвии.
У Милды Круминя — двое детей (дочь и сын), трое внуков и шестеро правнуков.