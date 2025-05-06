В рижском пансионате поздравили Милду Круминю - ей исполнилось 100 лет!

В социальном центре Милда Круминя проживает уже два года. Она родилась и всю жизнь провела в Калнциемской волости Алуксненского края. С юных лет отличалась трудолюбием, решимостью и любовью к своей земле. После окончания школы уже в 15 лет начала работать инспектором по учету скота — объезжала хутора и регистрировала животных. Для такой работы требовалась не только точность, но и специальные знания.