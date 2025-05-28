Рижский веломарафон: 1 июня на мостах и улицах столицы будут ограничения движения
В воскресенье, 1 июня, в Риге состоится Рижский веломарафон Toyota. Во время проведения мероприятия ожидаются значительные ограничения движения, которые в некоторых местах начнут действовать уже вечером субботы, 31 мая. В воскресенье, 1 июня, движение транспортных средств будет ограничено или закрыто на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. В связи с проведением мероприятия также будут внесены значительные изменения в маршруты общественного транспорта.
Участки улиц с ограничением движения на время мероприятия
С субботы, 31 мая, 17:00 до воскресенья, 1 июня, 19:30 движение транспорта будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Вантового моста, а также между улицами Бископа гате и Полю гате.
В воскресенье, 1 июня, с 11:00 до 12:00 движение транспорта будет закрыто на Каменном мосту (в направлении Пардаугавы), на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис (где будет организовано двустороннее движение по встречной полосе), Баласта дамбис, на Вантовом мосту (с обеспечением движения общественного транспорта по левой полосе).
В воскресенье, 1 июня, с 12:45 до 16:15 движение транспорта будет закрыто на набережной 11 ноября, на набережной Генерала Радзиня, в направлении улицы Краста и на участке от Каменного моста до Южного моста.
В воскресенье, 1 июня, с 12:45 до 16:30 движение транспорта будет закрыто на Южном мосту — в направлении Пардаугавы, на участке от съезда с улицы Краста до улицы Баускас, при этом по левой полосе будет обеспечено ограниченное движение транспорта.
В воскресенье, 1 июня, с 13:00 до 17:00 движение транспорта будет закрыто на участке улицы Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на круговом перекрестке улицы Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис (будет организовано двустороннее движение по встречной полосе), Баласта дамбис, на Вантовом мосту (с обеспечением движения общественного транспорта по левой полосе).
Государственная полиция совместно с муниципальной полицией Риги на маршрутах с целью оборудования трассы будет при необходимости ограничивать или закрывать движение транспорта уже с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
Запреты на остановку и стоянку транспортных средств
Во время проведения мероприятия в нескольких местах города будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а оставленные автомобили при необходимости будут перемещены на другое место, разрешенное для стоянки.
С субботы, 31 мая, 17:00 до воскресенья, 1 июня, 19:30 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, между улицами Бископа гате и Полю гате, а также на участке улицы Цитаделес от улицы Торня до площади Пилс.
Также с субботы, 31 мая, с 17:00 до воскресенья, 1 июня, до 17:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Баласта дамбис и на улице Кугю (со стороны Даугавы).
Ограничения для средств микромобильности
Во время проведения мероприятия с 10:00 до 20:00 на набережной 11 ноября, на Домской площади и в других местах проведения мероприятия будет запрещено движение электросамокатов, велорикш и электромобилей.
Кроме того, с субботы, 31 мая, 17:00 до воскресенья, 1 июня, 19:30 будет закрыта зона размещения средств микромобильности на набережной 11 ноября.