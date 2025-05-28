ФОТО: в Риге открылся новый магазин Mini Rimi - в него вложили 500 000 евро
Сегодня, 28 мая, для покупателей открылся новый магазин Rimi Magdelēnas на улице Антонияс, 21 в Риге. В его создание было инвестировано около 500 000 евро, а также создано более 10 рабочих мест.
Новый магазин отличается удобной, современной средой, благоприятной для покупателей и окружающей среды. В торговом зале площадью 322 квадратных метра особое внимание уделено удобной и функциональной планировке, а также ассортименту товаров, соответствующему потребностям района — в магазине предлагается более 4500 различных товаров. Рабочие места обеспечены для 12 сотрудников.
Для удобства покупателей магазин оборудован одной традиционной кассой и тремя кассами самообслуживания, одна из которых позволяет быстро и удобно расплачиваться наличными. Для коротких перерывов в магазине можно приобрести продукцию Mani Gardumi и свежую выпечку. Также представлен широкий выбор товаров серий Brīvs no и Pasaules garšas.
«Хотя Mini Rimi считается магазином шаговой доступности, который характеризуется удобными и быстрыми покупками и доступностью любимых товаров на каждый день, мы адаптируем ассортимент не только к повседневным нуждам, но и к особым покупкам для праздников. Мы видим, что квартал Magdelēnas с самого открытия стал популярным местом для жизни и встреч в Риге. Чтобы обеспечить еще более приятные и положительные впечатления от пребывания в квартале, в Mini Rimi Magdelēnas мы внедрили немного иной формат входной зоны магазина. Передняя часть магазина теперь менее загружена, что позволяет уже с улицы через витрины увидеть зону касс и стеллажи с фруктами и овощами. Концепция этого магазина отлично соответствует духу квартала Magdelēnas, будучи доступной и открытой для всех жителей и гостей квартала», — подчеркнула руководитель отдела общественных связей Rimi Latvia Инга Бите.
В новом магазине используется LED-освещение и энергоэффективные системы охлаждения, а в помещениях для сотрудников установлены датчики освещения. В здании также смонтирована система рекуперации, которая обеспечивает комфортный микроклимат и всегда свежий воздух в магазине. Создано отдельное помещение для автомата по приему тары, где установлена специальная система вентиляции для предотвращения неприятных запахов, возникающих при сортировке тары, а также для удобства обслуживания автомата сотрудниками и использования его клиентами.
Автомобиль можно оставить на территории квартала или на расположенных рядом платных парковках. Магазин будет открыт ежедневно с 08:00 до 22:00.