ФОТО: в Риге открылся новый магазин Mini Rimi - в него вложили 500 000 евро

«Хотя Mini Rimi считается магазином шаговой доступности, который характеризуется удобными и быстрыми покупками и доступностью любимых товаров на каждый день, мы адаптируем ассортимент не только к повседневным нуждам, но и к особым покупкам для праздников. Мы видим, что квартал Magdelēnas с самого открытия стал популярным местом для жизни и встреч в Риге. Чтобы обеспечить еще более приятные и положительные впечатления от пребывания в квартале, в Mini Rimi Magdelēnas мы внедрили немного иной формат входной зоны магазина. Передняя часть магазина теперь менее загружена, что позволяет уже с улицы через витрины увидеть зону касс и стеллажи с фруктами и овощами. Концепция этого магазина отлично соответствует духу квартала Magdelēnas, будучи доступной и открытой для всех жителей и гостей квартала», — подчеркнула руководитель отдела общественных связей Rimi Latvia Инга Бите.