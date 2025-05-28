"Покупайте сейчас, потом не будет": мороз подпортил виды на урожай биологических фермеров Латвии
Период весенних заморозков этого года негативно повлиял на урожай черной смородины, выращиваемой органическим способом, заявил председатель правления Латвийской ассоциации биологического земледелия (LBLA) Райвис Бахштейнс.
Тем не менее, по его словам, урожай все же будет, поскольку сильнее пострадали нижние ветви кустов, а верхние — меньше. Влияние заморозков отличается и в зависимости от культур: например, жимолость пострадала меньше, так как она более устойчива к холоду.
Органические фермеры также в больших объемах выращивают яблоки. Заморозки негативно повлияли и на них, но оценить общий ущерб и влияние на урожай пока невозможно. Положительным моментом он назвал то, что органические фермеры выращивают разные сорта яблонь с различным сроком цветения, поэтому яблоки все же будут.
Фермеры, занимающиеся органическим выращиванием голубики, борются с заморозками путем орошения полей: замораживая цветы голубики, они защищают их от холода. У тех, кто применяет такие методы, ситуация будет лучше, чем у тех, кто этого не сделал — у последних урожай будет меньше.
Кроме того, как у органических производителей зерна, так и у овощеводов весенние полевые работы задержались из-за дождливой погоды и заморозков. В частности, ситуация с картофелем различается по регионам. В Видземе обстановка хорошая, уровень влаги в норме, а в других регионах, например, в Земгале, поля затоплены, что негативно повлияет на рост, урожай и может привести к болезням растений. Подобная ситуация наблюдается и у органических овощеводов.
Посевные работы яровых культур у органических фермеров сильно задержались и еще продолжаются, особенно на больших участках. В Латвии еще сеют овес, кукурузу, гречиху и высаживают горох. Однако влажность в почве может быть полезной для яровых культур, и при теплом лете и осени можно все же ожидать хороший урожай. Ситуация у органических зерноводов также сильно варьируется по регионам — например, в Валмиере положение хорошее, а в других местах поля затоплены, что затрудняет их обработку.
Председатель LBLA подчеркнул, что после этого дождливого и холодного периода ответственным учреждениям следует уделить больше внимания бесконтрольному использованию средств защиты растений. Ранее погодные условия были неподходящими для опрыскивания, а сейчас — время ограничено, поэтому необходимо следить, чтобы опрыскивание не проводилось в неподходящих условиях, в том числе при ветре.
Что касается ситуации у органических пчеловодов, Бахштейнс оценил ее как плохую и даже депрессивную: число таких пчеловодов ежемесячно сокращается. Это связано с распространением традиционного сельского хозяйства, из-за чего в Латвии становится все меньше мест, где можно заниматься органическим пчеловодством.
«Если вы еще где-то видите органический мед — покупайте сейчас, потому что, возможно, потом его уже не будет», — подчеркнул Бахштейнс, добавив, что органический пчеловод может работать только там, где в радиусе трех километров не используются средства защиты растений, а таких территорий в Латвии все меньше. Кроме того, органических пчеловодов также затронули дожди и прохладная погода, однако теплое лето может улучшить ситуацию.
Май оказался для сельского хозяйства страны нелегким. Так, садоводы по всей Латвии сейчас тщательно подсчитывают потери, чтобы в дальнейшем обратиться к правительству с просьбой о компенсациях.