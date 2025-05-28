"Покупайте сейчас, потом не будет": мороз подпортил виды на урожай биологических фермеров Латвии

Посевные работы яровых культур у органических фермеров сильно задержались и еще продолжаются, особенно на больших участках. В Латвии еще сеют овес, кукурузу, гречиху и высаживают горох. Однако влажность в почве может быть полезной для яровых культур, и при теплом лете и осени можно все же ожидать хороший урожай. Ситуация у органических зерноводов также сильно варьируется по регионам — например, в Валмиере положение хорошее, а в других местах поля затоплены, что затрудняет их обработку.