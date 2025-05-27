Урон от весенних заморозков повысит цены на местные плоды и ягоды, предупреждают садоводы

Вторая волна заморозков пришлась как раз на период цветения вишен, уничтожив примерно две трети цветов. Это значит, что урожай вишен будет гораздо меньше обычного. Третья печальная история касается яблок — плодов, которые обычно приносят доход семье садовода в течение всего года. В этом сезоне яблок, скорее всего, будет мало, а значит, придется искать альтернативные источники дохода и, возможно, пересматривать планы по развитию хозяйства.