Урон от весенних заморозков повысит цены на местные плоды и ягоды, предупреждают садоводы
К сожалению, урожай местных ягод в этом году может быть собран позже обычного и в значительно меньших объемах. Во многих местах сливы, вишни, черная и красная смородина пострадали от весенних заморозков.
Садоводы по всей Латвии сейчас тщательно подсчитывают потери, чтобы в дальнейшем обратиться к правительству с просьбой о компенсациях. Журналисты 360TV Ziņas отправились на одно из хозяйств в Елгавском крае, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.
Садовод Марис Шницковскис из крестьянского хозяйства Klīves в волости Элеяс — один из тех, кто сейчас серьезно оценивает возможные потери урожая. Его хозяйство пострадало от трех сильных заморозков, которые нанесли значительный урон. Первые заморозки практически полностью уничтожили урожай слив — основной источник дохода в этом хозяйстве. По словам Мариса, на сливовых деревьях даже не образовались завязи, что сулит серьезные финансовые трудности в этом году.
Вторая волна заморозков пришлась как раз на период цветения вишен, уничтожив примерно две трети цветов. Это значит, что урожай вишен будет гораздо меньше обычного. Третья печальная история касается яблок — плодов, которые обычно приносят доход семье садовода в течение всего года. В этом сезоне яблок, скорее всего, будет мало, а значит, придется искать альтернативные источники дохода и, возможно, пересматривать планы по развитию хозяйства.
Мало кто из латвийских садоводов избежал последствий заморозков, однако список пострадавших культур и объемы потерь сильно различаются. Лучше всего пережили холода хозяйства на севере страны. В Klīves нетронутыми остались груши, красная и черная смородина — небольшая радость на фоне общей картины. В то же время в хозяйствах Сигулдского края ситуация гораздо хуже — там заморозки повредили не только сливы и вишни, но и смородину.
Садоводы по всей Латвии до 15 июня подведут итоги ущерба, нанесенного заморозками, и передадут информацию в Министерство земледелия, рассчитывая на компенсации за конкретные потери урожая в каждом участке. Остается надеяться, что правительство сможет оказать помощь фермерам, чтобы уменьшить убытки и сохранить традиции выращивания местных ягод.
Но есть и хорошие новости — большинство сортов малины зацветают позже, поэтому они не пострадали от заморозков. Ожидается, что урожай малины будет хорошим.
Эта ситуация вновь напоминает, насколько сельское хозяйство зависит от погодных условий и как велика роль природных капризов. Потребители, скорее всего, столкнутся с более высокими ценами и меньшим выбором местных ягод.