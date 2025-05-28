«В Риге начал разрушаться построенный в этом году мост для нужд Rail Baltica, по которому, как предполагается, первый поезд пойдет только в 2032 году», — говорится в сообщении одного аккаунта в социальной сети X. Кстати, этот аккаунт регулярно распространяет ложные и дискредитирующие сведения об Украине и странах Европы, в том числе о Латвии. К записи прикреплено видео, на котором видно, как строитель ведет работы по ремонту свай моста.