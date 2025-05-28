Мост Rail Baltica разваливается еще до завершения строительства? В соцсетях появилось странное видео
В социальных сетях распространилось странное видео с якобы разрушающимся мостом Rail Baltica. Соответствует ли мост требованиям безопасности и были ли выявлены дефекты при строительстве? Что говорят представители Rail Baltica.
«В Риге начал разрушаться построенный в этом году мост для нужд Rail Baltica, по которому, как предполагается, первый поезд пойдет только в 2032 году», — говорится в сообщении одного аккаунта в социальной сети X. Кстати, этот аккаунт регулярно распространяет ложные и дискредитирующие сведения об Украине и странах Европы, в том числе о Латвии. К записи прикреплено видео, на котором видно, как строитель ведет работы по ремонту свай моста.
В Риге начал разрушаться мост, построенный в этом году для Rail Baltica, первый поезд по которому ожидается не раньше 2032 года.— 🇨🇦 Рэйган 🇺🇸 Рональд 🇬🇱 (@Reagan_Right) May 24, 2025
Рига - столица Латвии, страны, лидирующей в Европе по количеству употребления в пищу бакланов, собак и людей pic.twitter.com/61Zet2wUa7
Однако, как подчеркивает строитель Rail Baltica — компания Bererix, никаких структурных повреждений у моста нет. Был зафиксирован визуальный дефект, который был устранен по указанию инженера FIDIC. «Исправлены дефекты, возникшие при снятии опалубки, в защитном слое бетона, то есть на поверхности бетона. Все работы были выполнены безопасно и в соответствии с требованиями охраны труда компании Bererix», — сообщают строители.
«Подобные работы — обычная практика на стройке, когда строитель или строительный надзор обязаны устранять дефекты. Поскольку поверхность бетона была неровной, поврежденный участок был сбит, и дефект был устранен с помощью специальной смеси. В настоящее время работы приняты», — поясняет компания.
«У моста нет никаких структурных повреждений, нет снижения несущей способности и нет никакой угрозы в будущем», — подчеркивает представитель Bererix.
В компании сравнили проведенные работы с покраской забора у дома: когда наносишь несколько слоев краски, после высыхания иногда видно, как старая краска проступает — тогда спустя время ее подкрашивают.