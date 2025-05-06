"Хорошие, похоже, у него были выходные!" Спасатели в Риге помогли бобру, который вылез из пруда и прошел 500 м

Бобра доставили к пруду в парке Нордекю в одном из отсеков служебного автомобиля ГПСС. Животное выглядело немного испуганным, но как только его попытались достать из машины при помощи петли, бобр проявил характер и попытался вырваться из ловушки. Ему даже удалось ненадолго освободиться, но затем при помощи более крупной петли его снова поймали и понесли к воде, сообщает «Degpunktā».