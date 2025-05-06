"Хорошие, похоже, у него были выходные!" Спасатели в Риге помогли бобру, который вылез из пруда и прошел 500 м
В этом году сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) уже выезжали на 109 вызовов, чтобы помочь животным, оказавшимся в беде. Чаще всего помощь требуется кошкам и птицам, но на днях спасатели столкнулись с бобром, который ушел довольно далеко от своей среды обитания и спрятался под автомобилем.
Бобра доставили к пруду в парке Нордекю в одном из отсеков служебного автомобиля ГПСС. Животное выглядело немного испуганным, но как только его попытались достать из машины при помощи петли, бобр проявил характер и попытался вырваться из ловушки. Ему даже удалось ненадолго освободиться, но затем при помощи более крупной петли его снова поймали и понесли к воде, сообщает «Degpunktā».
Чтобы не пугать животное дольше, спасатели решили выкопать небольшую яму под забором, окружающим пруд, чтобы бобр как можно быстрее вернулся в воду. Похоже, план пришелся грызуну по душе — как только яма была готова, он сразу бросился в воду.
После успешного спасения бобра спасатели рассказали, как прошла операция:
«Весело. Такое не каждый день бывает. Был вызов: под легковушкой — бобр. Мы доставили его в парк. Он не пострадал. Связались с соответствующими службами, и нам разрешили его отпустить. Хорошие, похоже, были выходные у бобра».
Вызов поступил на улицу Гривас, 3. Если предположить, что животное пришло с пруда в парке Нордекю, так как это ближайший водоем, и измерить маршрут по карте без лишних поворотов, бобр прошел как минимум 500 метров.