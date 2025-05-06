"Беспрецедентная попытка": Варшава заявила, что РФ грубо вмешивается в президентские выборы в Польше
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"Беспрецедентная попытка": Варшава заявила, что РФ грубо вмешивается в президентские выборы в Польше

Отдел новостей

Otkrito.lv

Польша обвинила Россию в крупном вмешательстве в президентские выборы, первый тур которых запланирован на 18 мая.

"В ходе текущей президентской кампании в Польше мы столкнулись с беспрецедентной попыткой российского вмешательства в избирательный процесс", - приводит DW слова министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, произнесенные им на конференции по вопросам обороны в Варшаве во вторник, 6 мая.

Как указал министр, вмешательство происходит через "распространение дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критически важную инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

По словам Гавковского, Польша, ставшая логистическим узлом для поставок помощи Украине, превратилась в основную цель российской диверсионной деятельности, кибератак и дезинформации. 

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