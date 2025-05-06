"Беспрецедентная попытка": Варшава заявила, что РФ грубо вмешивается в президентские выборы в Польше

"В ходе текущей президентской кампании в Польше мы столкнулись с беспрецедентной попыткой российского вмешательства в избирательный процесс", - приводит DW слова министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, произнесенные им на конференции по вопросам обороны в Варшаве во вторник, 6 мая.