Ночной транспорт возвращается в Ригу: в какое время и куда будут ходить автобусы
После пятилетнего перерыва с 17 мая по 28 сентября по выходным и праздничным дням в Риге снова будет доступен ночной общественный транспорт — три автобусных маршрута, которые будут отправляться из центра города в сторону Межциемса, Иманты и Дарзциемса, заезжая по пути в другие районы.
Ночные автобусы будут курсировать в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. Первые рейсы стартуют в ночь с 16 на 17 мая. Из центра Риги (от Центрального железнодорожного вокзала) автобусы будут отправляться пять раз за ночь — в 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 и 04:00.
«Рига живет и после наступления темноты — культура, развлечения и работа не заканчиваются с последним дневным рейсом. Возобновляя ночной общественный транспорт, мы делаем шаг к более удобному, безопасному и доступному городу для всех. Этим летом мы проанализируем спрос на услугу и подумаем, как сделать ее постоянной частью транспортной системы во всех районах Риги», — подчеркнул председатель Комиссии по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок Мирослав Кодис.
До 2020 года в Риге действовали восемь маршрутов ночного общественного транспорта, однако из-за снижения пассажиропотока и ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, ночные маршруты были полностью отменены. Чтобы оценить текущий спрос, Рижская дума до 28 сентября реализует пилотный проект. Осенью, на основании его результатов, будет принято решение о возможном возвращении ночного общественного транспорта на постоянной основе.
Для реализации проекта разработаны три кольцевых маршрута, охватывающие как можно больше густонаселенных районов. Каждый маршрут рассчитан так, чтобы автобус мог за час вернуться в отправную точку.
До 28 сентября будут доступны следующие маршруты:
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Автобус №1 "Центр – Тейка – Югла – Межциемс" — будет отправляться от остановки "Центральный вокзал" по маршруту: бульвар Райня, улица Марияс, улица Меркеля, бульвар Бривибас, улица Бривибас, Воздушный мост, Бривибас гатве, улицы Силциема, Мурьяню, Юглас, Малиенас, Хипократа, Бикерниеку, Виля Гелбес, затем возвращение в центр по тому же маршруту.
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Автобус №4 "Центр – Агенскалнс – Золитуде – Иманта" — от остановки "Стацияс лаукумс" по улицам Марияс, 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас и далее через районы Агенскалнс и Золитуде в Иманту, с возвращением тем же маршрутом.
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Автобус №6 "Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс" — будет курсировать от "Стацияс лаукумс" по улицам Марияс, Александра Чака, мосту Земитана, улицам Дзелзавас, Улброкас, Бралю Каудзишу, Илукстес, Сеску, Ницгалес, Августа Деглава и другим, возвращаясь в центр по улицам Валмиерас, Сатеклес и снова Марияс.
Подробные маршруты и остановки доступны на сайте Rīgas satiksme и в мобильном приложении. Стоимость проезда и порядок использования остаются такими же, как и на дневных маршрутах.
Решение о возобновлении ночного общественного транспорта 6 мая приняли Рижская дума и Комиссия по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок. Инициатива организовать ночное движение транспорта в теплый сезон 2025 года — с мая по сентябрь, когда жители и туристы активно проводят вечера вне дома, принадлежит специально созданной рабочей группе по планированию вечернего и ночного времени Рижского самоуправления. Для реализации пилотного проекта Rīgas satiksme получит дополнительное финансирование — до 100 000 евро.
Как уже сообщалось, в марте на платформе общественного участия Manabalss.lv стартовал сбор подписей за восстановление ночного транспорта в Риге. Автор инициативы Рейнис Зирнис отметил, что до пандемии Covid-19 в Риге общественный транспорт курсировал и в ночное время, что давало жителям возможность передвигаться по городу. Однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, работа общественного транспорта в ночное время была приостановлена.
В то же время против инициативы активно выступала фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов, утверждая, что 100 000 евро можно потратить лучше, чем "перевозить четырех пассажиров". Фракции назвали решение предвыборном трюком. А заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс назвал список причин, почему данное решение не соответствует интересам рижан.