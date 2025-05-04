Стоит ли перевозить "четырех пассажиров" за 100 000 евро: в Риге спорят о ночном транспорте

Политик напомнил, что в прошлом в Риге был ночной транспорт, который курсировал по восьми маршрутам и охватывал весь город. Однако из-за недостаточного количества пассажиров, когда на одно транспортное средство приходилось в среднем три-четыре пассажира, он был отменен.