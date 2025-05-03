"Я не намерена сдаваться": Орбакайте прокомментировала запрет на въезд в Латвию
Судя по сообщению, опубликованному в соцсетях, певица Кристина Орбакайте, у которой 1 июня был запланирован концерт в Юрмале, намерена в суде обжаловать включение ее в список нежелательных для въезда в Латвию лиц.
В конце апреля в список нежелательных для Латвии лиц была включена Кристина Орбакайте. Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить ее и музыканта Горана Бреговича в "черный список" опасениями служб безопасности. По оценке Службы государственной безопасности, выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.
Ранее об этом решении латвийских властей высказался оппозиционный музыкальный критик Артемий Троицкий, который заявил, что "власти и, в частности, бюрократы всегда хотят как-то выслужиться". "В данном случае, я думаю, что какие-то латвийские чиновники решили проявить образцово-показательную бдительность и, получив, возможно, какие-то доносы от недоброжелателей Кристины Орбакайте, они решили все это дело запустить и, соответственно, запретить ей въезд в Латвию", - высказал свое мнение журналист. Он также назвал эту меру чрезмерной, ведь, по его словам, Кристина Орбакайте никогда не принадлежала к числу таких придворных артистов, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина или Григорий Лепс.
Об этом же заявила и сама Кристина Орбакайте, которая разместила в Instagram комментарий о произошедшем. Запрет на въезд в Латвию она назвала "нарушением всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир".
"Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова", - заявила Орбакайте.
Она также намекнула, что не поддерживает действий Кремля: "Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена — это место, где люди находят единство, а не повод для разделения.
Искусство не знает границ. Музыка — не оружие. Она лечит, она объединяет, она создает мосты там, где политики строят стены. Я глубоко разочарована, но не потеряла веру в диалог, разум и человеческие ценности. Спасибо всем, кто поддерживает меня в это время. Музыка продолжает звучать, концерты продолжаются".
Также, по словам российской певицы, она не просто разочарована, но и готова к борьбе. "Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ".
В конце сообщения Орбакайте добавила: "Всем мира и добра".