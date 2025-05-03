"Я не намерена сдаваться": Орбакайте прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Она также намекнула, что не поддерживает действий Кремля: "Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена — это место, где люди находят единство, а не повод для разделения.

Искусство не знает границ. Музыка — не оружие. Она лечит, она объединяет, она создает мосты там, где политики строят стены. Я глубоко разочарована, но не потеряла веру в диалог, разум и человеческие ценности. Спасибо всем, кто поддерживает меня в это время. Музыка продолжает звучать, концерты продолжаются".