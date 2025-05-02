"Теперь, скорее всего, Пугачева в Латвию не приедет": Артемий Троицкий считает, что с Орбакайте латвийские власти "дали маху"
Несколько дней назад российская певица Кристина Орбакайте, у которой 1 июня был запланирован концерт в Юрмале, была включена в список нежелательных для въезда в Латвию лиц. В причинах такого решения разбирался музыкальный критик Артемий Троицкий.
Артемий Троицкий дал интервью телеканалу "Дождь", в котором заявил, что "власти и, в частности, бюрократы всегда хотят как-то выслужиться". "В данном случае, я думаю, что какие-то латвийские чиновники решили проявить образцово-показательную бдительность и, получив, возможно, какие-то доносы от недоброжелателей Кристины Орбакайте, они решили все это дело запустить и, соответственно, запретить ей въезд в Латвию", - высказал свое мнение журналист.
Он назвал эту меру чрезмерной, ведь, по его словам, Кристина Орбакайте никогда не принадлежала к числу таких придворных артистов, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина или Григорий Лепс.
"Она никогда не выступала с какими-то урапатриотическими заявлениями, живет она, насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки и сын ее Никита живет там же. И, если не считать того, что в 2022 году осенью она один единственный раз выступала на полуострове Крым, то, в общем-то, так особо вменить Кристине Орбакайте нечего", - рассуждает Троицкий.
Журналист считает, что латвийские власти совершили "определенную глупость, потому что они не учли того элементарного фактора, что Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, в первую очередь она дочь Аллы Борисовны Пугачевой". "Но кто такая Пугачева и что она значит, это всем прекрасно известно.Точно так же хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и такими очень тесными связями связана с Латвией, то есть с конца 70-х годов она туда ездила в славный городок Юрмала, она там лечилась, она там отдыхала, проводила время. И в прошлом году она там была, и в этом году, насколько мне известно, она тоже собиралась или собирается до сих пор, не знаю, боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени, так вот она собиралась тоже в Латвию на фестиваль, который проводит ежегодно ее подруга Лайма Вайкуле. Ну, теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет - не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время и история такая достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху", - высказал свое мнение Артемий Троицкий.
Алла Пугачева и Максим Галкин в третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Алла Пугачева в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Алла Пугачева снова посетила фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле!
Алла Пугачева в последний день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala (30 июля 2023)
Алла Пугачева посетила все дни фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.