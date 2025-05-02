"Теперь, скорее всего, Пугачева в Латвию не приедет": Артемий Троицкий считает, что с Орбакайте латвийские власти "дали маху"
фото: Alexander Shcherbak/TASS/All Ove/ Vida Press
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Российские звезды

"Теперь, скорее всего, Пугачева в Латвию не приедет": Артемий Троицкий считает, что с Орбакайте латвийские власти "дали маху"

Елена Денисова

Otkrito.lv

Несколько дней назад российская певица Кристина Орбакайте, у которой 1 июня был запланирован концерт в Юрмале, была включена в список нежелательных для въезда в Латвию лиц. В причинах такого решения разбирался музыкальный критик Артемий Троицкий.

Артемий Троицкий дал интервью телеканалу "Дождь", в котором заявил, что "власти и, в частности, бюрократы всегда хотят как-то выслужиться". "В данном случае, я думаю, что какие-то латвийские чиновники решили проявить образцово-показательную бдительность и, получив, возможно, какие-то доносы от недоброжелателей Кристины Орбакайте, они решили все это дело запустить и, соответственно, запретить ей въезд в Латвию", - высказал свое мнение журналист.

Он назвал эту меру чрезмерной, ведь, по его словам, Кристина Орбакайте никогда не принадлежала к числу таких придворных артистов, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина или Григорий Лепс.

"Она никогда не выступала с какими-то урапатриотическими заявлениями, живет она, насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки и сын ее Никита живет там же. И, если не считать того, что в 2022 году осенью она один единственный раз выступала на полуострове Крым, то, в общем-то, так особо вменить Кристине Орбакайте нечего", - рассуждает Троицкий.

Журналист считает, что латвийские власти совершили "определенную глупость, потому что они не учли того элементарного фактора, что Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, в первую очередь она дочь Аллы Борисовны Пугачевой". "Но кто такая Пугачева и что она значит, это всем прекрасно известно.Точно так же хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и такими очень тесными связями связана с Латвией, то есть с конца 70-х годов она туда ездила в славный городок Юрмала, она там лечилась, она там отдыхала, проводила время. И в прошлом году она там была, и в этом году, насколько мне известно, она тоже собиралась или собирается до сих пор, не знаю, боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени, так вот она собиралась тоже в Латвию на фестиваль, который проводит ежегодно ее подруга Лайма Вайкуле. Ну, теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет - не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время и история такая достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху", - высказал свое мнение Артемий Троицкий.

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