"Теперь, скорее всего, Пугачева в Латвию не приедет": Артемий Троицкий считает, что с Орбакайте латвийские власти "дали маху"

Журналист считает, что латвийские власти совершили "определенную глупость, потому что они не учли того элементарного фактора, что Орбакайте в первую очередь не самостоятельная артистка, в первую очередь она дочь Аллы Борисовны Пугачевой". "Но кто такая Пугачева и что она значит, это всем прекрасно известно.Точно так же хорошо известно, что Алла Пугачева давным-давно и такими очень тесными связями связана с Латвией, то есть с конца 70-х годов она туда ездила в славный городок Юрмала, она там лечилась, она там отдыхала, проводила время. И в прошлом году она там была, и в этом году, насколько мне известно, она тоже собиралась или собирается до сих пор, не знаю, боюсь, что уже можно об этом говорить в прошедшем времени, так вот она собиралась тоже в Латвию на фестиваль, который проводит ежегодно ее подруга Лайма Вайкуле. Ну, теперь, скорее всего, Алла Борисовна в Латвию не приедет - не думаю, что это для Латвии большая трагедия, но в то же время и история такая достаточно неприятная. Так что с Кристиной, я думаю, латвийские власти слегка дали маху", - высказал свое мнение Артемий Троицкий.