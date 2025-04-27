Шокирующее видео: в Риге в автобусе принимают наркотики прямо на глазах пассажиров?
Недавно в социальной сети X известный в Латвии подростковый терапевт Нил Сакс Константинов опубликовал видео, вызвавшее общественный резонанс. На кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme открыто употребляют, предположительно, наркотики.
Вокруг — другие пассажиры, которые наблюдают происходящее, но автобус продолжает движение, а два сидящих человека нюхают нечто с листа бумаги через трубочку, будто ничего не происходит. "Дестигматизация", - подписал видео Константинов, намекая на то, что подобные сцены в общественном транспорте постепенно перестают шокировать.
Неизвестно, сообщил ли кто-то из очевидцев о случившемся водителю или в полицию. Однако видеозапись уже привлекла внимание множества пользователей Сети, вызвав волну комментариев и обсуждений.
Некоторые пользователи выразили сомнение, что у мужчин мог бы быть кокаин, который является достаточно дорогим наркотиком, предполагая, что они могли употреблять более дешевые вещества. Другие с горькой иронией замечают, что подобные сцены разрушают образ "удобного и безопасного" общественного транспорта. Среди комментариев звучит также призыв к правоохранительным органам и транспортным службам обратить внимание на подобные инциденты.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что водитель 25-го троллейбуса, получивший телесные повреждения от агрессивного пассажира, поделился пережитым в соцсетях и выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и пришел на помощь.
Также пользователи соцсети X ранее делились видео, на котором в рижском общественном транспорте замечен бездомный. Присутствие таких людей в транспорте стало довольно частым явлением и уже почти не вызывает удивления, но то, что попало на видео в этот раз, может действительно вызвать очень неприятные ощущения.