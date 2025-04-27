Шокирующее видео: в Риге в автобусе принимают наркотики прямо на глазах пассажиров?

Также пользователи соцсети X ранее делились видео, на котором в рижском общественном транспорте замечен бездомный. Присутствие таких людей в транспорте стало довольно частым явлением и уже почти не вызывает удивления, но то, что попало на видео в этот раз, может действительно вызвать очень неприятные ощущения.