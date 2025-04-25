"Спасибо тем, кто сразу помог!" Водитель троллейбуса, на которого напал агрессивный пассажир, рассказал об инциденте
Водитель 25-го троллейбуса муниципального предприятия Rīgas satiksme, получивший телесные повреждения от агрессивного пассажира, поделился пережитым в соцсетях и выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и пришел на помощь.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на работника Rīgas satiksme напал агрессивный пассажир. Водитель троллейбуса рассказал, как все произошло. "Мы стояли в пробке, когда пассажиры начали спрашивать, выпущу ли я их. Я отказал, потому что, по моему мнению, это было небезопасно, и мы не находились рядом с остановкой. Я объяснил, почему не могу этого сделать", — начинает свой рассказ водитель троллейбуса.
"Через минуту подошел молодой человек моего возраста и сказал, чтобы я выпускал, иначе ему будет все равно и он ударит меня по лицу. Я не успел среагировать, как сразу получил удар и впал в состояние шока. В это время он продолжал кричать, чтобы я выпускал. Каким-то образом мне удалось это сделать, несмотря на то, что он начал нажимать кнопки и выключил троллейбус. В конце концов он, конечно же, сразу сбежал", — рассказывает Роланд.
Водитель троллейбуса благодарит тех, кто "помог, вызвал скорую, дал воды, перевязал рану, потому что было много крови". Молодой человек отмечает, что все произошло быстро и неожиданно.
"Заявление написано, завтра иду на обследование, чтобы установить, нет ли сотрясения мозга. Разбита бровь и сломаны очки", — уточняет он.
После всего произошедшего он с сожалением добавляет, что пока не сможет работать. "Пожалуйста, поделитесь этим сообщением, чтобы оно дошло до тех людей, которые моментально пришли на помощь, когда мне это было так нужно. Уверен, все хорошее обязательно вернется к вам вдвойне", — с оптимизмом завершает Роланд.