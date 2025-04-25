"Спасибо тем, кто сразу помог!" Водитель троллейбуса, на которого напал агрессивный пассажир, рассказал об инциденте

"Через минуту подошел молодой человек моего возраста и сказал, чтобы я выпускал, иначе ему будет все равно и он ударит меня по лицу. Я не успел среагировать, как сразу получил удар и впал в состояние шока. В это время он продолжал кричать, чтобы я выпускал. Каким-то образом мне удалось это сделать, несмотря на то, что он начал нажимать кнопки и выключил троллейбус. В конце концов он, конечно же, сразу сбежал", — рассказывает Роланд.