ЧП в Риге: агрессивный пассажир напал на водителя троллейбуса №25 - ему понадобилась помощь медиков
фото: rigassatiksme.lv
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

ЧП в Риге: агрессивный пассажир напал на водителя троллейбуса №25 - ему понадобилась помощь медиков

Елена Денисова

Otkrito.lv

Вчера на маршруте №25 серьезно пострадал водитель троллейбуса: один из пассажиров напал на него, и водителю понадобилась медицинская помощь. Об этом инциденте сообщила компания Rīgas satiksme в соцсетях.

Особую благодарность перевозчик выразил всем пассажирам, которые не остались в стороне и поддержали пострадавшего водителя до приезда скорой помощи.

Благодаря оперативной работе полиции агрессивный пассажир был быстро установлен. Rīgas satiksme также подала заявление в правоохранительные органы с целью привлечения виновного к ответственности.

«Каждый наш сотрудник выполняет свою работу, и проявления агрессии в их адрес абсолютно недопустимы. Призываем всех быть взаимовежливыми и уважать друг друга», — подчеркнули в компании.

Rīgas satiksme напоминает: уважение и безопасность в общественном транспорте — ответственность каждого из нас.

Продолжение истории здесь. 

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