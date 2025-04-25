ЧП в Риге: агрессивный пассажир напал на водителя троллейбуса №25 - ему понадобилась помощь медиков
Вчера на маршруте №25 серьезно пострадал водитель троллейбуса: один из пассажиров напал на него, и водителю понадобилась медицинская помощь. Об этом инциденте сообщила компания Rīgas satiksme в соцсетях.
Особую благодарность перевозчик выразил всем пассажирам, которые не остались в стороне и поддержали пострадавшего водителя до приезда скорой помощи.
Благодаря оперативной работе полиции агрессивный пассажир был быстро установлен. Rīgas satiksme также подала заявление в правоохранительные органы с целью привлечения виновного к ответственности.
«Каждый наш сотрудник выполняет свою работу, и проявления агрессии в их адрес абсолютно недопустимы. Призываем всех быть взаимовежливыми и уважать друг друга», — подчеркнули в компании.
Rīgas satiksme напоминает: уважение и безопасность в общественном транспорте — ответственность каждого из нас.
Diemžēl vakar nopietni cieta mūsu 25. trolejbusa vadītājs, kurš tika pakļauts agresīva pasažiera uzbrukumam un kuram bija nepieciešama mediķu palīdzība.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 25, 2025
🤍 Sirsnīgi pateicamies visiem pasažieriem, kuri sniedza atbalstu vadītājam, kamēr tika gaidīta neatliekamā palīdzība.
🚓 🙏… pic.twitter.com/iNfQLtf6oP