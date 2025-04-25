Стало известно, почему пассажир троллейбуса №25 напал на водителя и "выключил" транспорт

Через некоторое время к нему подошел молодой человек и сказал, чтобы водитель открыл двери, «иначе ему будет все равно, и он ударит по лицу». Водитель не успел среагировать, так как сразу получил удар, а нападавший начал нажимать на кнопки троллейбуса и «выключил транспорт». В итоге нападавший скрылся. Мужчина также рассказал, что отправился на обследование, чтобы убедиться, нет ли сотрясения мозга. Кроме того, у него рассечена бровь и сломаны очки.