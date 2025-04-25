Стало известно, почему пассажир троллейбуса №25 напал на водителя и "выключил" транспорт
Otkrito.lv уже сообщал, что в Риге один из пассажиров троллейбуса избил водителя транспортного средства. Теперь стала известна причина агрессивного поведения мужчины.
В Государственной полиции подтвердили, что поступило заявление о том, что водителю троллейбуса один из пассажиров причинил телесные повреждения. По данному факту начат административный процесс о возможном умышленном нанесении незначительных телесных повреждений. В настоящее время назначена экспертиза и ведется расследование.
Водитель троллейбуса рассказал в социальных сетях, что по направлению к улице Бривибас троллейбус стоял в пробке, и пассажиры начали спрашивать, могут ли они выйти. Поскольку это было небезопасно и поблизости не было остановки, водитель отказал пассажирам.
Через некоторое время к нему подошел молодой человек и сказал, чтобы водитель открыл двери, «иначе ему будет все равно, и он ударит по лицу». Водитель не успел среагировать, так как сразу получил удар, а нападавший начал нажимать на кнопки троллейбуса и «выключил транспорт». В итоге нападавший скрылся. Мужчина также рассказал, что отправился на обследование, чтобы убедиться, нет ли сотрясения мозга. Кроме того, у него рассечена бровь и сломаны очки.
Компания Rīgas satiksme в соцсетях выразила благодарность всем пассажирам, которые поддержали водителя 25-го троллейбуса.