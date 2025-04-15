Часто пользуетесь рижским общественным транспортом? После этого видео, возможно, расхочется

Комментарий дали и представители Rīgas satiksme, проинформировав общественность, как действовать в подобных ситуациях: "Мы понимаем, что такие ситуации неприятны. Чтобы транспортное средство можно было отправить на проверку и провести экстренную чистку и дезинфекцию, просим сообщать о таких случаях немедленно. При уведомлении просьба указать номер маршрута и номер транспортного средства, который можно найти в салоне. Если эта информация предоставлена, транспорт немедленно снимается с маршрута. Дополнительно хотим сообщить, что при подготовке нового тендера мы планируем рассмотреть и альтернативные варианты обивки сидений".