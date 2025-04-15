Часто пользуетесь рижским общественным транспортом? После этого видео, возможно, расхочется
Пользователи соцсети X поделились видео, на котором в рижском общественном транспорте замечен бездомный. Присутствие таких людей в транспорте стало довольно частым явлением и уже почти не вызывает удивления, но то, что попало на видео в этот раз, может действительно вызвать очень неприятные ощущения.
На опубликованном видео видно, как бездомный мужчина, находясь в салоне автобуса, демонстрирует признаки антисанитарии, вызывая обеспокоенность у других пассажиров. Некоторые пользователи отметили, что у него по одежде ползали насекомые, что вызвало отвращение и тревогу.
Jūs izmantojiet @Rigassatiksme_ pakalpojumus? Jauku braucienu! 🤭 /Iz FB/ pic.twitter.com/575jNubWyC— 𝕿.𝕿.𝖁𝖎𝖑𝖐𝖘 &𝕮𝖔 (@3sunces) April 12, 2025
Свое возмущение увиденным не скрывали и другие пользователи соцсети, высказываясь в комментариях:
- "Даже если он заплатил за проезд, он нарушает внутренние правила пользования транспортом".
- "У него там, что, в штанах что-то двигалось? Что он ел?"
- "Вместо того чтобы сообщить водителю и помочь выгнать этого чудака, мы снимаем видео и ничего не делаем. Прекрасно".
- "Не смейся над ним. Надеюсь, ты сам никогда не окажешься в такой ситуации. Ты даже не представляешь, сколько в Риге молодых мужчин-алкашей и бомжей".
- "Одна из главных причин, почему я вообще не пользуюсь общественным транспортом. Потому что они везде — на автовокзале, на железнодорожной станции, на остановках".
- "Понимаю эмоции, но так и не становится ясно, что конкретно предлагают эти люди. Что, Rīgas satiksme должна расстреливать каждого бомжа, который приближается к остановке? Это комплексная социальная проблема, которую перевозчик сам по себе решить не может. Пока есть такие люди — мы будем с ними сталкиваться, все просто".
Комментарий дали и представители Rīgas satiksme, проинформировав общественность, как действовать в подобных ситуациях: "Мы понимаем, что такие ситуации неприятны. Чтобы транспортное средство можно было отправить на проверку и провести экстренную чистку и дезинфекцию, просим сообщать о таких случаях немедленно. При уведомлении просьба указать номер маршрута и номер транспортного средства, который можно найти в салоне. Если эта информация предоставлена, транспорт немедленно снимается с маршрута. Дополнительно хотим сообщить, что при подготовке нового тендера мы планируем рассмотреть и альтернативные варианты обивки сидений".