"Нам нужен выдающийся кандидат": какой будет зарплата нового главы airBaltic - неужели еще выше, чем у Гаусса?

На вопрос, не осложнит ли увольнение Гаусса привлечение потенциальных инвесторов, Мартинов ответил, что негативного влияния быть не должно. «Компания хорошо и профессионально управляется и на других уровнях. Могу положительно оценить созданную Гауссом систему управления компанией, которая находится на достаточно высоком уровне. Возможность замещения хорошо обеспечена, и в принципе негативного влияния быть не должно», — заключил Мартынов.