"Нам нужен выдающийся кандидат": какой будет зарплата нового главы airBaltic - неужели еще выше, чем у Гаусса?
Новому председателю правления национальной авиакомпании дополнительно придется уделить внимание обеспечению эффективности работы, сообщил агентству LETA временный председатель совета Андрей Мартынов. Он также ответил на вопрос о зарплате потенциального главы airBaltic.
Андрей Мартынов отметил, что новые требования к председателю правления airBaltic будут сформулированы в ближайшие дни. Тем не менее, Мартинов добавил, что, исходя из общей логики, необходим столь же хороший и профессиональный исполнительный директор, каким был предыдущий руководитель авиакомпании Мартин Гаусс, но, возможно, дополнительно потребуется обратить внимание на обеспечение эффективности труда.
Мартынов указал, что в ближайшее время будет объявлен конкурс, и выбор, несомненно, будет широким. «Нас устроит не просто хороший, а буквально выдающийся кандидат», — добавил он.
Комментируя вопрос о пересмотре зарплаты нового председателя правления airBaltic, Мартинов заявил, что это совершенно другой вопрос и другие обстоятельства, которые, как правило, обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально, поскольку не существует двух одинаковых кандидатов и двух одинаковых зарплат.
Он отметил, что говорить о размере зарплаты руководителя пока преждевременно. «Если мы конкурируем на международном рынке и будет принято решение привлекать международного профессионала, скорее всего, придется ориентироваться на международный уровень оплаты. Если мы ограничимся кандидатами из стран Балтии или Германии, тогда, соответственно, переплачивать не планируем», — добавил Мартынов.
На вопрос, не осложнит ли увольнение Гаусса привлечение потенциальных инвесторов, Мартинов ответил, что негативного влияния быть не должно. «Компания хорошо и профессионально управляется и на других уровнях. Могу положительно оценить созданную Гауссом систему управления компанией, которая находится на достаточно высоком уровне. Возможность замещения хорошо обеспечена, и в принципе негативного влияния быть не должно», — заключил Мартынов.
В то же время в соцсетях активно обсуждают компенсацию Гауссу и ее возможный размер - по мнению некоторых, экс-глава airBaltic может получить миллионы.