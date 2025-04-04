Один из крупнейших магазинов New Yorker в Балтии уже осенью появится в самом центре Риги
Один из ведущих европейских розничных продавцов модной одежды, обуви и аксессуаров New Yorker расширяет свое присутствие в Латвии, открывая новый магазин площадью более 1500 м² в бизнес-комплексе Novira Plaza Riga (ул. Марияс, 2а).
Ожидается, что магазин откроется осенью 2025 года и станет не только вторым по величине магазином New Yorker в стране, но и одним из крупнейших новых объектов розничной торговли модными товарами, который будет открыт в этом году в Балтийском регионе.
Novira Plaza расположена на одном из самых оживленных перекрестков Риги, который ежедневно посещают более 70 000 человек. Это обеспечивает отличную среду для брендов, стремящихся привлечь активных потребителей, следящих за модными тенденциями. Присутствие New Yorker в этом месте подчеркивает стремление владельцев бренда привлечь новых поклонников моды и стиля в динамичной городской среде. Новый магазин будет оформлен в соответствии с новейшей концепцией бренда, предлагая покупателям привлекательный шопинг-опыт, отражающий модную идентичность New Yorker.
Партнер компании Colliers Baltics и руководитель агентства торговых площадей Евгения Киселева подчеркнула значимость сделки:
«Это крупнейшая сделка по аренде торговых площадей в Латвии в 2025 году, что еще раз подтверждает статус Novira Plaza как одного из самых востребованных торговых объектов в городе. Большой интерес со стороны международных брендов свидетельствует о потенциале розничного рынка Риги и стремлении развиваться в активных локациях».
Ранее Otkrito.lv сообщал: