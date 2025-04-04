ФОТО: в AKROPOLE Alfa открылся крупнейший в Балтии магазин Mango
На этой неделе в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Alfa после реконструкции открылся крупнейший в Балтии магазин Mango, торговая площадь которого составила более 650 м2.
Это первый в Латвии магазин Mango, который предлагает широкий ассортимент модной одежды и аксессуаров не только для женщин, но и для мужчин, обеспечивая множество современных вариантов для каждого покупателя.
Магазин оборудован в соответствии с новейшей глобальной концепцией бренда, которая обеспечивает современную и гостеприимную среду для совершения покупок. Инновационный дизайн призван сделать покупки еще более комфортными и приятными.
«Наши лояльные клиентки уже знакомы с коллекцией женской одежды Mango и хорошо ее знают, однако новый, расширенный магазин позволяет нам предложить еще более богатый ассортимент товаров представителям обоих полов. Мы очень рады, что сможем познакомить с брендом Mango еще более широкую аудиторию и предоставить возможность приобретать оригинальную и качественную одежду и аксессуары всем рижанам», – комментирует генеральный директор Apranga Group Римантас Первенецкас.
«Развитие торгового центра проявляется не только в привлечении новых брендов, но и в усовершенствовании пространства, дизайна и ассортимента имеющихся магазинов. Бренд Mango популярен среди посетителей AKROPOLE Alfa, и я убежден, что обновленный магазин в дальнейшем станет излюбленным направлением для еще более широкой аудитории, включая мужчин», – отмечает генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.