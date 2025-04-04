ФОТО: в AKROPOLE Alfa открылся крупнейший в Балтии магазин Mango

«Наши лояльные клиентки уже знакомы с коллекцией женской одежды Mango и хорошо ее знают, однако новый, расширенный магазин позволяет нам предложить еще более богатый ассортимент товаров представителям обоих полов. Мы очень рады, что сможем познакомить с брендом Mango еще более широкую аудиторию и предоставить возможность приобретать оригинальную и качественную одежду и аксессуары всем рижанам», – комментирует генеральный директор Apranga Group Римантас Первенецкас.