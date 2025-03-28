Непорядок! Половина онлайн-продавцов подержанных товаров нарушают права потребителей ЕС

В 40% случаев потребители не были четко проинформированы о праве на отказ — возможности вернуть товар в течение 14 дней без указания причины и бесплатно.

В 45% случаев не была предоставлена корректная информация о праве на возврат неисправных товаров или товаров, которые не выглядят или не работают так, как указано в рекламе.

В 57% случаев не соблюдались права потребителей, закрепленные в пункте 6 статьи 10 Директивы (ЕС) 2019/771 о некоторых аспектах договоров купли-продажи товаров, согласно которым покупатель имеет право в течение одного года предъявить претензию по поводу несоответствия товара.

34% продавцов использовали на своих сайтах "зеленые заявления" об устойчивости, но в 20% случаев они были недостаточно обоснованными, а в 28% — вводящими в заблуждение или неподходящими.