Непорядок! Половина онлайн-продавцов подержанных товаров нарушают права потребителей ЕС
Европейская комиссия и органы по защите прав потребителей 25 государств-членов ЕС, а также Исландии и Норвегии в конце прошлого года провели проверку интернет-магазинов, торгующих подержанными товарами — такими как одежда, электроника и игрушки. В ходе проверки 356 онлайн-продавцов выяснилось, что 185 из них (52%) могли нарушать права потребителей ЕС.
Проверка интернет-магазинов выявила следующее:
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В 40% случаев потребители не были четко проинформированы о праве на отказ — возможности вернуть товар в течение 14 дней без указания причины и бесплатно.
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В 45% случаев не была предоставлена корректная информация о праве на возврат неисправных товаров или товаров, которые не выглядят или не работают так, как указано в рекламе.
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В 57% случаев не соблюдались права потребителей, закрепленные в пункте 6 статьи 10 Директивы (ЕС) 2019/771 о некоторых аспектах договоров купли-продажи товаров, согласно которым покупатель имеет право в течение одного года предъявить претензию по поводу несоответствия товара.
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34% продавцов использовали на своих сайтах "зеленые заявления" об устойчивости, но в 20% случаев они были недостаточно обоснованными, а в 28% — вводящими в заблуждение или неподходящими.
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5% продавцов неправильно указали информацию о себе, а 8% — не указали точную цену товара с учетом налогов.
В рамках этого надзорного проекта Центр защиты прав потребителей проверил 20 интернет-продавцов, торгующих подержанными товарами. Результаты проверки выявили проблемы на рынке подержанных товаров в Латвии — многие продавцы предоставляют покупателям неполную информацию об их правах, например, о возможности вернуть товар в течение 14 дней. Также часто не напоминается о праве потребителя предъявить претензию на товар, который не соответствует условиям договора. Для устранения этих нарушений Центр начал надзорные мероприятия.
Ранее Otkrito.lv сообщал: