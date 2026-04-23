В Риге пройдет благотворительный вечер в поддержку жителей Латвии с заболеваниями почек
7 мая на сцене Crystal Club состоится благотворительный вечер "Stipras nieres Latvijā" ("Сильные почки Латвии"), целью которого является сбор средств для пилотного проекта Латвийской ассоциации пациентов с заболеваниями почек.
Пилотный проект предусматривает выезды в регионы Латвии, обеспечивая раннюю диагностику заболеваний почек в местах с ограниченной доступностью специалистов. В ходе мероприятия планируется собрать не менее 10 000 €, сообщает портал balticevents.info.
Вечер будет организован как общественное благотворительное мероприятие с разнообразной развлекательной программой. Посетителей ожидает подготовленная партнёрами лотерея с призами и подарочными картами. Сбор пожертвований будет проходить в нескольких форматах: покупка билетов (20 €), билеты с местами (70-100 €), добровольные пожертвования, а также благотворительный аукцион. Каждый вклад от приобретённого билета является реальной помощью жителям Латвии.
Вечер проведёт Павел Гришков. Выступят Максим Бусел - победитель шоу "Перепой меня" и победитель "Танцуй со звездой" вместе с Елизаветой Манией, а также Ellybert, Kristina Korvin, Mar Li, Мария Елизабете Мишурова. Также будет фокусник - Данте Пеколли и одна из сильных команд в Латвии - Madness Team. Помимо музыкальных выступлений гостей ожидает показ мод с одеждой от Klerr, хореография от Alex Model Coach, а также модели от Inga Raduga и Alex Model Coach.
Особой частью вечера станет благотворительный аукцион с картиной художницы Марии Абдуевой. Она является членом правления проекта "От сердца к душе". Все полученные средства будут направлены на реализацию проекта.
В образовательной программе предусмотрен рассказ о значении воды в организме, который проведёт Дан Волева - сомелье по воде, а также презентация цели вечера и краткий обзор проекта от Латвийской ассоциации пациентов с заболеваниями почек и нефролога. Также будет представлен рассказ пациента о своём опыте.
Во время мероприятия состоится презентация о заболеваниях почек, их первых симптомах, возможностях профилактики и текущей ситуации в Латвии, которую проведёт нефролог. У гостей будет возможность измерить артериальное давление.
Дресс-код вечера: Cocktail / Black tie. Благотворительный вечер "Stipras nieres Latvijā" объединит общество, искусство и медицину, чтобы вместе оказать поддержку тем, кому она больше всего необходима. Начало мероприятия в 17:30.