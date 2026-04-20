Инфлюенсер и модель Анастасия Алексеевская, перенесшая пересадку почки, борется за здоровье латвийцев
Личный опыт борьбы с тяжелым заболеванием вдохновил модель и инфлюенсера Анастасию Алексеевскую на создание благотворительного проекта, который может помочь сотням людей вовремя обнаружить болезни почек.
7 мая 2026 года в Риге, в клубе Crystal Club, пройдет благотворительный вечер «Сильные почки в Латвии». Его организует инфлюенсер и модель Анастасия Алексеевская совместно с Латвийская ассоциация пациентов с заболеваниями почек.
В этом году Анастасия, которая готовится представить Латвию на международном конкурсе красоты, говорит, что идея благотворительного вечера родилась из личного опыта. В августе 2025 года она перенесла трансплантацию почки после диагноза волчаночный нефрит.
Сейчас Анастасия стремится привлечь средства на пилотный проект ассоциации, цель которого — организовать выездные визиты в регионы Латвии. Это позволит жителям получить доступ к раннему скринингу заболеваний почек там, где своевременная диагностика и консультации специалистов сегодня ограничены или недоступны.
Благотворительный вечер начнется в 17:30 и продлится до 22:30. В программе — вдохновляющие истории пациентов, выступления артистов, включая иллюзиониста, причем все участники выйдут на сцену на добровольной основе. Гостей также ждут танцевальные номера и модный показ.
Отдельное внимание будет уделено теме здоровья: организаторы подготовили беседу о роли воды в повседневной жизни и самочувствии, а также о способах сохранения здоровья почек. В рамках вечера состоится и благотворительная лотерея.
Вход на мероприятие осуществляется за пожертвование от 20 евро (дресс-код: Cocktail / Black tie). Все собранные средства будут направлены на благотворительные цели. Присоединиться к инициативе можно и дистанционно — сделав пожертвование по ссылке: https://ej.uz/stipras-nieres
«Очень важно, что и сама Анастасия прошла через заболевание почек и трансплантацию. У нее был личный опыт переосмысления, и сегодня она является частью нашей организации, которая стремится напоминать обществу и государственным структурам о потребностях пациентов», — отмечает председатель правления ассоциации Иоланта Каша.