Подарки от 150 евро, хор пингвинов и тайный звонок Деду Морозу: чем удивит AKROPOLE в декабре

Если подарок будет выигран до окончания времени работы торгового центра, в шкафчик с подарками будет помещен новый подарок меньшей стоимости с другим кодом из четырех цифр, чтобы игра продолжалась до конца дня. Если же в какой-либо день игры никто из претендентов не угадает код от шкафчика, все участники, подавшие заявку, на следующий день смогут принять участие в розыгрыше, в ходе которого случайным образом будет выбран один победитель. Шкафчики с подарками, установленные в AKROPOLE Alfa на втором этаже возле магазина Sportland, а в AKROPOLE Riga – на площадке возле информационного центра, будут доступны посетителям с 10:00 до 21:00.