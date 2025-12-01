Подарки от 150 евро, хор пингвинов и тайный звонок Деду Морозу: чем удивит AKROPOLE в декабре
В этом году ожидание Рождества в торгово-развлекательных центрах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Riga начинается с объявления насыщенной программы праздничных мероприятий. Уже с сегодняшнего дня посетители могут принять участие в небывалой игре и выиграть подарки на сумму не менее 150 евро. А весь декабрь гостей ждут ярмарка домашних производителей, мастер-классы по созданию подарков, мероприятия для детей и долгожданный визит Деда Мороза.
Интригующая игра и выигрыши для самых сообразительных
Уже с сегодняшнего дня AKROPOLE приглашает посетителей принять участие в небывалом праздничном мероприятии «Выиграй подарок стоимостью не менее 150 евро» – игре с возможностью угадать код от шкафчика с подарками и выиграть ценные подарки от арендаторов торгового центра. Игра будет проводиться в рабочие дни с 1 по 19 декабря, и в каждый день в шкафчик с подарками будет помещаться новый подарок стоимостью минимум 150 евро. Посетитель, угадавший код из четырех цифр, получит ключ от шкафчика с подарками, чтобы забрать выигрыш.
Если подарок будет выигран до окончания времени работы торгового центра, в шкафчик с подарками будет помещен новый подарок меньшей стоимости с другим кодом из четырех цифр, чтобы игра продолжалась до конца дня. Если же в какой-либо день игры никто из претендентов не угадает код от шкафчика, все участники, подавшие заявку, на следующий день смогут принять участие в розыгрыше, в ходе которого случайным образом будет выбран один победитель. Шкафчики с подарками, установленные в AKROPOLE Alfa на втором этаже возле магазина Sportland, а в AKROPOLE Riga – на площадке возле информационного центра, будут доступны посетителям с 10:00 до 21:00.
Рождественские ярмарки и творческие занятия для детей
Как обычно, в этом году вплоть до 30 декабря в помещениях обоих торговых центров снова будут проходить большие рождественские ярмарки домашних производителей, где посетители смогут приобрести не только сюрпризы к празднику для близких, но и эксклюзивные лакомства, чтобы порадовать себя. В ассортименте торговцев помимо традиционных идей для подарков, таких как украшенные глазурью пипаркукас, новогодние предсказания, свечи из пчелиного воска и угощения из шоколада самых разных форм, будут и нестандартные – растительные террариумы в стеклянной оправе, ароматы для дома на любой вкус и изготовленная в Латвии керамическая посуда.
До 2 января посетителям AKROPOLE Alfa предоставляется эксклюзивная возможность попробовать себя в роли дирижера праздничного хора. На втором этаже напротив кинотеатра Cinamon разместится интерактивный хор пингвинов, который посетители смогут приводить в движение дирижерскими жестами, чтобы хор исполнил популярную рождественскую песню.
Юным посетителям для создания праздничного настроения будет предложено принять участие в мастерских по росписи пипаркукас, изготовлению елочных украшений, значков и бубенчиков, упаковке подарков и декорированию Деда Мороза. Творческие занятия и мастерские будут проводиться в AKROPOLE Alfa на площадке возле информационного центра, а в AKROPOLE Riga – на втором этаже возле магазина Toy’s Planet в первые три декабрьские выходные дни – 6, 7, 13, 14, 20 и 21 декабря – с 11:00 до 16:00. Каждый день будет посвящен отдельному виду творчества.
Дед Мороз уже в пути!
В этом году Дед Мороз снова навестит оба торговых центра AKROPOLE, потому всем гостям предлагается заранее подготовить свои праздничные желания. Его можно будет встретить в AKROPOLE Riga на центральной площадке возле информационного центра, а в AKROPOLE Alfa – на площадке для проведения мероприятий между входами А и F:
- 12 декабря с 16:00 до 19:00,
- 13–14 декабря с 12:00 до 15:00,
- 19 декабря с 16:00 до 19:00,
- 20–23 декабря с 12:00 до 15:00.
Посетители, не успевшие встретиться с Дедом Морозом лично, смогут позвонить ему из специальной праздничной телефонной будки в торговом центре AKROPOLE Riga:
- 8–11 декабря с 15:00 до 20:00,
- 15–18 декабря с 15:00 до 20:00.
Подробную программу праздничных мероприятий можно найти в социальных сетях и на домашних страницах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.