В ТЦ Origo открылось японское бистро с настоящим токийским вайбом

В главной роли, конечно же, рамены - самое популярное блюдо Японии. В Kamakura готовят классический пайтан - насыщенный японский бульон на основе курицы с овощами и специями. Его варят около семи часов, добиваясь густой, молочной текстуры, богатой коллагеном. На базе этого бульона подают четыре вида рамена. Веганский вариант готовится отдельно и требует почти суток - его основой служат комбу и сушёные грибы шиитаке. Все рамены достаточно сытные: одна порция весит около 1 кг.