В ТЦ Origo открылось японское бистро с настоящим токийским вайбом
15 декабря в Риге на фудкорте Poste в торговом центре Origo открылось новое японское бистро Kamakura. Концепция заведения вдохновлена небольшими токийскими закусочными, куда заходят быстро перекусить горячим раменом в перерыве между делами. При этом кухня здесь заметно превосходит привычный формат фудкорта: по качеству и вкусу блюда вполне могли бы оказаться в меню полноценного ресторана.
Все рецептуры разработал звёздный шеф Пётр Гудзоватый - обладатель чёрного пояса Kuro-Obi Dan по суши-мастерству, с опытом работы в топовых японских ресторанах по всему миру.
Как признаётся шеф, в Kamakura ему хотелось отразить разную Японию: формат быстрой еды grab-and-go, милые десерты и сытные рамены. Меню бистро разделено на пять концептуальных частей.
В главной роли, конечно же, рамены - самое популярное блюдо Японии. В Kamakura готовят классический пайтан - насыщенный японский бульон на основе курицы с овощами и специями. Его варят около семи часов, добиваясь густой, молочной текстуры, богатой коллагеном. На базе этого бульона подают четыре вида рамена. Веганский вариант готовится отдельно и требует почти суток - его основой служат комбу и сушёные грибы шиитаке. Все рамены достаточно сытные: одна порция весит около 1 кг.
В ТЦ Origo открылось японское бистро с настоящим токийским вайбом
Также в Kamakura впервые в Риге представлены классические японские онигири - те самые рисовые треугольники из японских комбини. Это лёгкая и полезная закуска, доступная в восьми вариантах с разными начинками.
В Японии существует целый культ закусок, на которых построен отдельный формат ресторанов - изакаи. В Kamakura представлены три вида закусок, и, пожалуй, самая звездная позиция - курочка карааге: сочная, хрустящая, с лёгким азиатским ароматом.
Своеобразным отходом от классики и игрой с европейскими трендами стали сушибургеры. Они представлены как полезная, но сытная альтернатива классическому бургеру - без тяжёлых и жирных соусов. Вместо хлеба используется рис с нори в панировке, а в качестве начинки - тунец, лосось, курица и другие виды протеина.
Скорее всего, настоящим хитом станет десертное меню. Гостям предлагают популярные сладости с матчей, которые в этом году завоевали японский TikTok, а также панна-котту в форме капибары.
Название заведения выбрано неслучайно. Камакура - это город в Японии, в префектуре Канагава, известный как древняя столица самурайской Японии, где исторически был сформирован кодекс чести самураев.
Этот принцип дисциплины, уважения к традициям и внимательности к деталям - главный элемент каждого блюда в бистро.
«Наша идея - порадовать гостей классикой современной Японии и тем, как видят японскую культуру здесь, в Европе. Кажется, что нам удалось создать красивый и яркий проект, но главными судьями будут наши гости. Самое важное - чтобы все остались сытыми и довольными», - отмечают в команде проекта.
В дальнейшем меню Kamakura будут регулярно обновлять, дополняя сезонными позициями.
Местоположение:
ТЦ ORIGO, 3-й этаж, от входа A