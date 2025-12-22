Актер фильма ужасов "Оно" Джеймс Рэнсон совершил самоубийство

В последующие годы актер активно снимался в различных телесериалах, включая «CSI: Место преступления», «Закон и порядок», «Босх», «Покерфейс» и «Тремэ». Его фильмография также включает заметные роли в кино, особенно в жанре ужасов и триллеров. В 2019 году Рэнсон сыграл Эдди Каспбрака в фильме "Оно 2". В сиквеле, действие которого происходит спустя 27 лет после первой встречи с ужасающим клоуном Пеннивайзом, члены "Клуба неудачников" выросли и разъехались, однако обстоятельства и клятва, которую они дали в детстве, заставили их вернуться в Дерри. Примечательно, что по сюжету "Оно 2" один из "неудачников" после получения тревожного сообщения из родного города не выдерживает психологической нагрузки и сводит счеты с жизнью. А сам герой Джеймса Рэнсона погибает в финальной схватке с Пеннивайзом.