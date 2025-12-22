Актер фильма ужасов "Оно" Джеймс Рэнсон совершил самоубийство
Американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Его тело было обнаружено 19 декабря 2025 года в хозяйственной постройке на территории его дома в Лос-Анджелесе.
По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, причиной смерти стало самоубийство через повешение. Признаков насильственной смерти или постороннего вмешательства не обнаружено.
О трагической новости сообщили ведущие мировые издания, включая Variety, Deadline, TMZ и New York Post. После смерти актера его жена Джейми Макфи опубликовала в социальных сетях трогательное послание, в котором поблагодарила мужа за совместную жизнь и выразила любовь. У пары остались двое детей — сын Джек и дочь Вайолет. В память о Джеймсе Макфи также объявила сбор средств в поддержку Национального альянса по психическим заболеваниям (NAMI).
В середине 2000-х годов Рэнсон публично рассказал о своей борьбе с героиновой зависимостью, от которой сумел избавиться в 2007 году. В 2021 году актер откровенно поделился тяжелым опытом детства: он стал жертвой сексуального насилия со стороны школьного репетитора. Это травматическое событие повлияло на всю его жизнь, вызвало психологические проблемы и привело к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.
Коллеги и поклонники выражают глубокие соболезнования семье и близким актера, отмечая его мужество и открытость в борьбе с личными демонами. После смерти Рэнсона многие вспомнили о важности поддержки психического здоровья и необходимости борьбы с предрассудками вокруг этой темы.
Первую заметную роль он получил в фильме Ларри Кларка «Кен Парк» (2002). В 2003 году актер прославился благодаря роли Честера «Зигги» Соботки — портового грузчика и мелкого преступника — во втором сезоне культового сериала HBO «Прослушка» (The Wire). Его персонаж появился во всех 12 эпизодах сезона и получил высокие оценки критиков и зрителей. В 2008 году Рэнсон сыграл капрала Джоша Рэя Персона в мини-сериале HBO «Поколение убийц» (Generation Kill), основанном на реальных событиях войны в Ираке. Он появился во всех семи эпизодах проекта.
В последующие годы актер активно снимался в различных телесериалах, включая «CSI: Место преступления», «Закон и порядок», «Босх», «Покерфейс» и «Тремэ». Его фильмография также включает заметные роли в кино, особенно в жанре ужасов и триллеров. В 2019 году Рэнсон сыграл Эдди Каспбрака в фильме "Оно 2". В сиквеле, действие которого происходит спустя 27 лет после первой встречи с ужасающим клоуном Пеннивайзом, члены "Клуба неудачников" выросли и разъехались, однако обстоятельства и клятва, которую они дали в детстве, заставили их вернуться в Дерри. Примечательно, что по сюжету "Оно 2" один из "неудачников" после получения тревожного сообщения из родного города не выдерживает психологической нагрузки и сводит счеты с жизнью. А сам герой Джеймса Рэнсона погибает в финальной схватке с Пеннивайзом.