Въезд в Латвию запретили двум иностранцам: решение приняли из соображений безопасности

Как сообщалось, в связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года. Министерство внутренних дел предложило продлить этот режим до 30 июня 2026 года.