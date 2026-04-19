"Что с ней происходит?" Поведение Мадонны на фестивале вызвало недоумение в соцсетях

Но была и другая, не менее заметная реакция. Многие встали на сторону Мадонны, напоминая, что ей 67 лет, она уже давно никому ничего не обязана доказывать и вправе вести себя так, как считает нужным. Защитники певицы трактуют волну насмешек прежде всего как проявление привычного для поп-культуры эйджизма: мол, когда мужчина-артист ведет себя эксцентрично, это называют харизмой, а когда женщина того же масштаба делает то же самое — это сразу объявляют «неловким».