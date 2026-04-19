"Что с ней происходит?" Поведение Мадонны на фестивале вызвало недоумение в соцсетях
Мадонна, которая уже в июле готовится выпустить новый альбом, снова оказалась в центре внимания. На Coachella 2026 певица появилась на сцене вместе с Сабриной Карпентер, а затем попала в вирусные ролики уже у сцены — ее танцы вызвали в соцсетях бурную и очень противоречивую реакцию.
Мадонна явно входит в новую фазу своей музыкальной эры. Певица подтвердила, что ее новый альбом Confessions II выйдет 3 июля 2026 года — спустя семь лет после предыдущего студийного релиза Madame X. В последние дни она все заметнее возвращается в публичное пространство, и одним из самых обсуждаемых эпизодов стало ее появление на Coachella.
На фестивале Мадонна стала сюрприз-гостьей во время хедлайнерского выступления Сабрины Карпентер. Это было ее первое появление на сцене Coachella за 20 лет. Во время номера они исполнили не одну, а сразу несколько песен: «Vogue», «Like a Prayer», а также представили новый трек с будущего альбома Мадонны. Саму певицу западные СМИ называют одним из главных неожиданных камео второго уикенда фестиваля.
Но еще больший шум поднялся уже после сцены. В соцсетях начали массово расходиться видео, на которых Мадонна танцует у сцены во время выступления Anyma. Эти ролики подхватили пользователи TikTok: на кадрах певица двигается очень раскованно, не особенно заботясь о том, как это выглядит со стороны.
Именно это и стало поводом для бурной реакции в интернете. Часть пользователей отреагировала резко и насмешливо: в комментариях звучали вопросы, все ли с ней в порядке, и не «слишком ли далеко» она зашла в попытке снова быть в центре внимания. Отдельные обсуждения и вовсе свелись к возрасту певицы — в сети появились даже реплики о том, что для артистов якобы нужен «возрастной предел». «Что с ней происходит?», «С Мадонной все нормально?» — недоумевают комментаторы.
Но была и другая, не менее заметная реакция. Многие встали на сторону Мадонны, напоминая, что ей 67 лет, она уже давно никому ничего не обязана доказывать и вправе вести себя так, как считает нужным. Защитники певицы трактуют волну насмешек прежде всего как проявление привычного для поп-культуры эйджизма: мол, когда мужчина-артист ведет себя эксцентрично, это называют харизмой, а когда женщина того же масштаба делает то же самое — это сразу объявляют «неловким».
Так или иначе, результата Мадонна добилась: о ее новом альбоме снова заговорили все. И если Coachella была только разогревом перед июльским релизом, то промокампания у нее началась именно так, как она умеет лучше всего, — громко, спорно и с вирусным эффектом.