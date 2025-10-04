"Ты пойдешь со мной?" Умершая мать Мадонны звала ее к себе, пока поп-звезда была в реанимации - и певица ей ответила
Мировая звезда Мадонна откровенно рассказала о своём страшном опыте в 2023 году, признавшись, что перенесла угрожающее жизни бактериальное заражение, приведшее к сепсису, из-за которого она четыре дня находилась без сознания в реанимации.
Королева поп-музыки, которой сейчас 67 лет, была срочно госпитализирована летом 2023 года, что вынудило её приостановить мировое турне, пока она боролась с тяжёлой болезнью. В своём первом подкаст-интервью в шоу Джейя Шетти On Purpose Мадонна подробно описала пережитое. «Я проводила репетиции к турне и получила бактериальную инфекцию, — вспоминала она. — В один момент я была жива и танцевала, а в следующий — оказалась в реанимации, без сознания на протяжении четырёх дней». Певица рассказала, что была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и лишь позже смогла снова дышать самостоятельно. «У меня был сепсис, и это может убить», — подчеркнула она.
Сепсис — это смертельно опасная реакция организма на инфекцию, при которой собственные ткани и органы могут быть повреждены, приводя к шоку, отказу органов и смерти. Мадонна призналась, что считала себя «Суперженщиной» и поначалу думала быстро вернуться к репетициям, но у неё не было сил встать с постели. «Я не знала, когда это закончится», — сказала она.
Мадонна отметила, что духовные практики, особенно изучение каббалы, помогли ей пройти через испытания. Наставник напомнил ей о «радикальном принятии»: чем скорее она смирится с ситуацией, тем быстрее придёт облегчение. Эта мысль помогла певице справиться с неопределённостью.
В июле 2024 года на своей странице в Instagram она назвала своё выздоровление «чудесным» и написала: «Год назад я только вернулась домой из больницы после смертельной болезни. Я едва могла держать бенгальский огонь. Я чудесно восстановилась и прожила потрясающий год. Спасибо, Бог. Жизнь прекрасна!»
Во время беседы Мадонна также рассказала о духовном переживании в реанимации: во сне к ней пришла её мать, умершая от рака груди в 1963 году. «Она спросила меня: “Хочешь пойти со мной?” И я сказала “нет”». Помощница певицы утверждала, что слышала это слово вслух. Осознав, что этот отказ символизировал её потребность простить, Мадонна задумалась о своём брате Кристофере, с которым у неё долгое время были напряжённые отношения. Он умер от рака поджелудочной железы. Накануне его смерти они помирились, и, по словам певицы, это стало огромным облегчением: «Сказать ему “я люблю тебя и я прощаю тебя” было очень важно».
Затронув тему духовности, Мадонна подчеркнула, что её успех невозможен без внутренней веры. «Быть успешным — значит иметь духовную жизнь. Я бы не была здесь, если бы её не имела». Она рассказала, что её путь к каббале начался в середине 1990-х годов, незадолго до рождения дочери Лурдес, и полностью изменил её взгляд на жизнь. «Главный вопрос: что я сделала для других? Вот единственный способ быть успешной».