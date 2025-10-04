"Ты пойдешь со мной?" Умершая мать Мадонны звала ее к себе, пока поп-звезда была в реанимации - и певица ей ответила

Во время беседы Мадонна также рассказала о духовном переживании в реанимации: во сне к ней пришла её мать, умершая от рака груди в 1963 году. «Она спросила меня: “Хочешь пойти со мной?” И я сказала “нет”». Помощница певицы утверждала, что слышала это слово вслух. Осознав, что этот отказ символизировал её потребность простить, Мадонна задумалась о своём брате Кристофере, с которым у неё долгое время были напряжённые отношения. Он умер от рака поджелудочной железы. Накануне его смерти они помирились, и, по словам певицы, это стало огромным облегчением: «Сказать ему “я люблю тебя и я прощаю тебя” было очень важно».