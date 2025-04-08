"Мы зарыли топор войны": Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после десятилетий вражды и оскорблений
66-летняя американская поп-дива Мадонна и 78-летний британский музыкант Элтон Джон зарыли топор войны и воссоединились в эфире Saturday Night Live, чем несказанно порадовали миллионы своих фанатов.
"Мы наконец-то зарыли топор войны! На протяжении десятилетий мне было больно осознавать, что кто-то, кем я так восхищалась, публично выражал свою неприязнь ко мне как к артистке. Я этого не понимала", – объявила королева поп-музыки Мадонна в посте в Instagram, добавив совместное фото.
По словам певицы, она встретилась с коллегой за кулисами шоу Saturday Night Live, где тот был гостем. "Когда я узнала, что Элтон Джон будет гостем SNL, я решила пройти за кулисы и встретиться с ним лицом к лицу. Первое, что он сказал: "Прости меня", и стена между нами упала. Прощение — мощный инструмент. В течение нескольких минут мы обнимались. Потом он сказал, что написал песню для меня и хочет сотрудничать. Как будто все вернулось на круги своя", — написала Мадонна.
Мадонна также рассказала, как Джон оказал на нее большое влияние как на артистку. "Я помню, как училась в старшей школе — однажды ночью я сбежала из дома, чтобы посмотреть выступление Элтона вживую в Детройт. Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять преобразующую силу музыки. Его выступление в старшей школе изменило ход моей жизни. Я всегда чувствовала себя аутсайдером, когда росла, и наблюдение за ним на сцене помогло мне понять, что нормально отличаться от других — выделяться — идти по дороге, по которой не ходили. На самом деле, это было необходимо", – говорится в пуликации.
Напряжение между звездами началось в начале нулевых, когда Элтон Джон резко раскритиковал трек Мадонны "Die Another Day", назвав его "худшей темой для Бонда в истории". Затем, когда Мадонна была номинирована на премию Q Awards в категории "Лучшее живое выступление" в 2004 году, Джон снова нанес удар. "С каких это пор пение под фонограмму стало живым? Любой, кто поет под фонограмму на сцене на публике, когда вы платите… чтобы увидеть их, должен быть расстрелян", – заявил Элтон, принимая премию Classic Songwriter Award. Он также якобы назвал Мадонну "жалкой коровой" после того, как она отклонила его приглашение выступить на его мальчишнике перед свадьбой с Дэвидом Фернишем.
Далее от певца последовали насмешки перед выступлением Мадонны на Суперкубке 2012 года. В том же году Джон назвал артистку "ярмарочной стриптизершей" и заявил, что ее карьера закончена.
Сейчас же звезды обмениваются любезностями, оставив вражду позади. "Спасибо, что пришла ко мне на SNL. И спасибо, что простила меня и мой длинный язык. Я не горжусь тем, что сказал. Особенно, когда я думаю о всей новаторской работе, которую ты проделала как артистка – прокладывая путь для целого поколения женщин-художников, чтобы они добились успеха и были верны себе. Ты также была одним из первых людей, восставших против ВИЧ/СПИДа в 80-х, принося любовь и сострадание многим, кто отчаянно в них нуждался. Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше огорчает весь раскол в нашем мире в настоящее время. И тебя, и меня искренне приняли и обняли сообщества, которые находятся под угрозой по всему миру. Я надеюсь, что, объединившись, мы сможем сделать великие дела для тех, кто действительно нуждается в поддержке. И получить от этого массу удовольствия!" – написал Элтон Джон в ответ к посту Мадонны.