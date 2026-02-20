"Это уже здесь": Мэттью МакКонахи о том, почему и как актерам пора защищать себя от ИИ

По его словам, единственная разумная стратегия для актёров сегодня — взять под контроль собственную идентичность. Голос, внешность, характерные реплики — все это нужно защищать юридически, пока это не сделал кто-то другой. МакКонахи не ограничился словами: в последние недели он получил восемь одобрений от Бюро по патентам и товарным знакам США. Под защиту попали фрагменты из фильмов, его аудиообраз и культовая фраза «Alright, alright, alright» из комедии Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в замешательстве» (1993).