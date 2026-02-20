"Это уже здесь": Мэттью МакКонахи о том, почему и как актерам пора защищать себя от ИИ
Мэттью МакКонахи убежден: искусственный интеллект неизбежно войдет в кинематограф — и актерам не стоит этому сопротивляться. Вместо этого нужно действовать первыми: патентовать голос, образ и защищать свое право на согласие.
Голливудский актер и обладатель премии «Оскар» Мэттью МакКонахи открыто говорит о том, о чем многие в индустрии предпочитают молчать: искусственный интеллект уже меняет кино — и остановить этот процесс невозможно. На совместном мероприятии Variety и CNN в Техасском университете в Остине он призвал молодых кинематографистов не отрицать реальность, а готовиться к ней.
«Это неизбежно. Это уже здесь, — заявил МакКонахи, отвечая на вопросы студентов. — Недостаточно просто сидеть в стороне и взывать к морали. На кону слишком много денег, и технология слишком продуктивна».
По его словам, единственная разумная стратегия для актёров сегодня — взять под контроль собственную идентичность. Голос, внешность, характерные реплики — все это нужно защищать юридически, пока это не сделал кто-то другой. МакКонахи не ограничился словами: в последние недели он получил восемь одобрений от Бюро по патентам и товарным знакам США. Под защиту попали фрагменты из фильмов, его аудиообраз и культовая фраза «Alright, alright, alright» из комедии Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в замешательстве» (1993).
«Мы хотим очертить чёткие границы права собственности, чтобы согласие и указание авторства стали нормой в мире ИИ», — пояснил 56-летний актёр.
МакКонахи также описал конкретные сценарии, с которыми актёры могут столкнуться уже в ближайшем будущем: поклонник захочет, чтобы его любимый персонаж «присутствовал» на частной вечеринке через ИИ-аватар. «Они могут это сделать, но им придётся обратиться к вам с вопросом: можно ли? Или они нарушат условия договора», — объяснил он, добавив, что именно здесь у актеров появляется реальный рычаг влияния.
Разговор зашел и о наградах. МакКонахи допустил, что через пять лет на крупнейших кинопремиях могут появиться отдельные категории — «Лучший ИИ-актер» или «Лучший фильм, созданный с помощью ИИ».
«Это станет настолько хорошо, что мы перестанем замечать разницу», — сказал он.
Его коллега по фильму «Интерстеллар» Тимоти Шаламе поддержал эту мысль, но обратил взгляд на молодое поколение. По его словам, именно поколению Z предстоит решить, как этично интегрировать ИИ в культуру — или отказаться от него. «Фаталист во мне чувствует, что это неизбежно, — признался Шаламе. — А мечтатель хочет верить, что это даст шанс тому, у кого раньше его не было».
Ранее сообщалось, что 15 секунд видео, созданного ИИ по двум строкам текста, вызвали шок в Голливуде. Нейросеть Seedance 2.0 показала фотореалистичную драку Тома Круза и Брэда Питта — и заставила сценаристов всерьез заговорить о конце прежней киноиндустрии.