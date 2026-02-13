"Нам конец": видео драки Тома Круза и Брэда Питта вызвало панику в Голливуде
Том Круз и Брэд Питт.
15 секунд видео, созданного ИИ по двум строкам текста, вызвали шок в Голливуде. Нейросеть Seedance 2.0 показала фотореалистичную драку Тома Круза и Брэда Питта — и заставила сценаристов всерьез заговорить о конце прежней киноиндустрии.

В соцсетях вирусится короткий ролик, в котором Том Круз и Брэд Питт сходятся в жестокой схватке на крыше небоскреба. Динамичная камера, кинематографичный свет, убедительная хореография — видео легко принять за сцену из дорогостоящего голливудского проекта.

На самом деле ролик полностью создан нейросетью Seedance 2.0 — новой моделью генерации видео от ByteDance, материнской компании TikTok.

По словам ирландского режиссера Рори Робинсона, для создания 15-секундного видео потребовалось всего два коротких текстовых запроса. Позже он опубликовал несколько версий одной и той же сцены — с разными диалогами, деталями персонажей и ракурсами камеры. Атмосфера и постановка при этом сохранялись, словно это вариации отснятого материала.

«Скорее всего, для нас все кончено»

Ролик вызвал резонанс в индустрии. Сценарист и продюсер Ретт Риз, работавший над фильмами «Дэдпул» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд», публично выразил тревогу:

«Ненавижу это признавать, но, скорее всего, для нас все кончено».

Позже он уточнил, что не шутит и не преувеличивает. По его мнению, в ближайшем будущем один человек сможет создать фильм, неотличимый от продукции студийного уровня. И если за компьютер сядет действительно талантливый автор, результат может оказаться сопоставимым с работами ведущих режиссеров.

Риз подчеркнул, что не испытывает восторга от происходящего. Он опасается, что сценаристы, продюсеры и другие специалисты могут потерять работу. Более того, по его словам, ИИ уже активно используется в индустрии: одни авторы применяют его для генерации текстов, другие — для анализа сценариев. «Самое ироничное — наблюдать, как ИИ критикует тексты, которые сам же и написал», — отметил он.

Юридический вопрос

Реакция последовала и со стороны отраслевых организаций. Motion Picture Association заявила, что подобные сервисы могут допускать массовое несанкционированное использование защищенных авторским правом произведений и фактически игнорировать действующее законодательство.

В организации призвали компанию ByteDance обеспечить соблюдение норм авторского права. На момент публикации представители компании публично не прокомментировали претензии.

Не все согласны с паникой

При этом не все представители индустрии разделяют апокалиптические прогнозы. Актер Симу Лю, известный по фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Барби», высмеял вирусное видео, заявив, что сцена драки выглядит неправдоподобно для тех, кто знаком с кино о боевых искусствах.

По его мнению, движения персонажей и физика боя далеки от реальности, а потому говорить о полноценной замене профессионалов пока рано.

Тем не менее Seedance 2.0 уже называют заметным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями. Пользователи отмечают, что системе достаточно краткого текстового описания, чтобы сгенерировать сложную сцену с глубиной резкости, имитацией операторской работы и монтажной динамикой. Если раньше ИИ-видео легко отличались от студийных проектов, то теперь грань становится все менее очевидной. И именно это — а не сам факт существования технологии — вызывает в Голливуде настоящую тревогу.

