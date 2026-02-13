"Нам конец": видео драки Тома Круза и Брэда Питта вызвало панику в Голливуде

Риз подчеркнул, что не испытывает восторга от происходящего. Он опасается, что сценаристы, продюсеры и другие специалисты могут потерять работу. Более того, по его словам, ИИ уже активно используется в индустрии: одни авторы применяют его для генерации текстов, другие — для анализа сценариев. «Самое ироничное — наблюдать, как ИИ критикует тексты, которые сам же и написал», — отметил он.