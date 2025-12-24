Третьи похороны за три месяца: семья умершего певца Криса Ри переживает череду ударов
Британский музыкант Крис Ри умер в 74 года после непродолжительной болезни, оставив богатое музыкальное наследие, а его уход стал третьей семейной трагедией за три месяца после смерти брата и сестры исполнителя.
Британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет 22 декабря 2025 года в больнице после непродолжительной болезни. О его смерти сообщили жена Джоан и двое детей. Музыкант ушел из жизни в окружении близких, оставив после себя богатое музыкальное наследие и глубокий след в сердцах поклонников по всему миру.
Кристофер Энтон Ри родился в 1951 году в городе Мидлсбро на северо-востоке Англии в семье ирландки Уинифред Сли и итальянского эмигранта Камилло Ри. В семье было семеро детей, и Крис был младшим из братьев и сестер. Его отец владел фабрикой мороженого и сетью кафе, где молодой Крис в юности работал и одновременно увлекался музыкой. Гитару он взял в руки лишь в 21 год, а в 22 присоединился к группе Magdalene, где до него играл Дэвид Ковердейл из Deep Purple.
Дебютный альбом Ри «Whatever Happened To Benny Santini?» вышел в 1978 году, а сингл «Fool (If You Think It’s Over)» принес ему номинацию на премию «Грэмми» и успех в США. В 1980-х годах Крис стал одной из самых ярких звезд британской рок-сцены благодаря хитам «The Road To Hell», «Josephine» и, конечно, культовой рождественской песне «Driving Home For Christmas», которая стала неотъемлемой частью праздничного настроения миллионов слушателей. За свою карьеру Ри выпустил 25 студийных альбомов, смешивая блюз, поп, соул и софт-рок, и продал свыше 30 миллионов копий.
Однако последние годы жизни артиста были омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем. В 1984 году у Криса диагностировали рак поджелудочной железы, и в 2001-м ему удалили поджелудочную железу вместе с частью желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и печени. Эта операция привела к развитию диабета и другим осложнениям. В 2016 году Ри перенес инсульт, который серьезно повлиял на его здоровье и способность выступать. В 2017 году он потерял сознание на сцене во время концерта в Оксфорде, что вынудило отменить несколько туров. Несмотря на это, музыкант выпустил два альбома — «Road Songs For Lovers» и «One Fine Day» — и продолжал творить до последних дней.
Семейная жизнь Криса была для него священна. Он познакомился с женой Джоан в 16 лет, и они прожили вместе всю жизнь, воспитав двух дочерей — Джозефину и Джулию. Старшая дочь вдохновила отца на создание одной из песен, а младшая недавно подарила музыканту долгожданного внука, что стало для него настоящим подарком судьбы в последние годы.
Однако в семье Ри в последние месяцы произошла череда трагедий. Старшая сестра музыканта, 79-летняя Камилла Уитакер, рассказала, что смерть Криса стала третьим горем за три месяца. Его младший брат Николас скончался в октябре 2025 года в больнице Йоркшира от рака мозга в возрасте 66 лет. Всего через несколько дней после его похорон внезапно умерла Джеральдин Милуорд, сестра-близнец Камиллы. «Это ужасная боль. То, что произошло, разрывает душу. Наша семья была в шоке. Это трагедия. Мы не можем с этим смириться», — поделилась Камилла.
Из-за возраста и состояния здоровья сестра не могла навещать Криса в последние два года, но они регулярно созванивались.
«Я разговаривала с ним всего шесть дней назад. Он был не очень разговорчив, но мне нравились наши беседы. Я очень расстроена, полностью разрушена. Это шокирует. Я очень его любила», — сказала она.
В последние годы Крис вел затворнический образ жизни, ограничивая свои выступления и стараясь проводить как можно больше времени с семьей. «Мы были вместе на двух свадьбах, но с тех пор он всё время был дома. У Кристофера было ужасное здоровье, он болел какое-то время перед смертью. Мой брат был очень застенчивым и тихим человеком. Он был своего рода звездой поневоле», — отметила Камилла.
Музыка Криса Ри стала саундтреком к жизни многих поколений. Его песни, наполненные искренностью и душевностью, продолжают жить и вдохновлять. Несмотря на тяжелую борьбу с болезнями, артист оставался верен своему творчеству и семье до последних дней.