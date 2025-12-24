Третьи похороны за три месяца: семья умершего певца Криса Ри переживает череду ударов

Однако последние годы жизни артиста были омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем. В 1984 году у Криса диагностировали рак поджелудочной железы, и в 2001-м ему удалили поджелудочную железу вместе с частью желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и печени. Эта операция привела к развитию диабета и другим осложнениям. В 2016 году Ри перенес инсульт, который серьезно повлиял на его здоровье и способность выступать. В 2017 году он потерял сознание на сцене во время концерта в Оксфорде, что вынудило отменить несколько туров. Несмотря на это, музыкант выпустил два альбома — «Road Songs For Lovers» и «One Fine Day» — и продолжал творить до последних дней.