"Иногда я не хочу быть Памелой Андерсон": актриса мечтает вернуть финскую фамилию деда

Она продолжила: "Все были в ужасе, когда я решила, что мне не нужна команда визажистов для некоторых мероприятий. Когда я была в Париже, я думала: 'Кто вообще на меня смотрит? Кто-нибудь упадет в обморок от того, что я без макияжа?' И именно тогда все началось — на Парижской неделе моды. Это привело всех вокруг меня в полную растерянность: 'Так никто не делает'. А я сказала: 'Тем более у меня есть причина поступить именно так'", — объяснила Памела.