"Иногда я не хочу быть Памелой Андерсон": актриса мечтает вернуть финскую фамилию деда
Во всем мире ее знают как актрису и эффектную блондинку — имя Памелы Андерсон невозможно забыть. Но теперь, в 58 лет, она хочет принять свое финское наследие и изменить это имя.
В декабрьском интервью для Vogue Scandinavia актриса рассказала о своей тесной связи с дедом Германом Хютиайненом, родом из Финляндии. Памела призналась, что дед был "самым близким человеком в ее жизни".
"Иногда я не хочу быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютиайнен. Я бы хотела сменить имя, но мне этого не позволяют", — призналась она.
Семья актрисы носила фамилию Хютиайнен до переезда в Канаду. Памела рассказывала, что дед в детстве учил ее финскому языку, называя его "волшебным языком, который никто больше не понимал". К сожалению, Герман умер, когда Памеле было всего 11 лет.
С возрастом Памела отказалась от образа "роковой блондинки" и нашла для себя новый, свежий стиль. В новом выпуске подкаста How To Fail звезда рассказала о своем подходе к уверенности в себе и о том, как заново переосмыслила понятие красоты. "Дело было не в том, чтобы все думали: 'Посмотрите на меня, я красивая'", — объяснила она свой выбор отказаться от макияжа. — "Речь была о том: 'Я смелая'".
Она продолжила: "Все были в ужасе, когда я решила, что мне не нужна команда визажистов для некоторых мероприятий. Когда я была в Париже, я думала: 'Кто вообще на меня смотрит? Кто-нибудь упадет в обморок от того, что я без макияжа?' И именно тогда все началось — на Парижской неделе моды. Это привело всех вокруг меня в полную растерянность: 'Так никто не делает'. А я сказала: 'Тем более у меня есть причина поступить именно так'", — объяснила Памела.
Она призналась, что чувствовала: макияж "на самом деле ей не помогал". "Не то чтобы это был мировой вопрос, но это был мой внутренний вызов самой себе: почему я должна сидеть в кресле визажиста по три часа, если я не пытаюсь быть самой красивой девушкой в комнате?" — добавила она.
"Если я и наношу макияж, то люблю максимальный гламур — яркий, эффектный образ, как для фотосессии или чего-то очень веселого. Но в повседневной жизни мне больше всего нравится быть полностью без макияжа".
Она рассказала, как ее философия красоты менялась и развивалась со временем — в ногу с возрастом и этапами карьеры. "То, что я не пользуюсь макияжем в моем возрасте и на этом этапе своей карьеры, для меня важно. В личном плане я чувствую, что должна быть более естественной", — заключила Памела.