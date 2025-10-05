"Сучка крашена!" Почему Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко
58-летняя Памела Андерсон во время Недели моды в Париже удивила публику новым смелым образом с рыжими волосами, который отражает ее стремление к естественности и серьезному восприятию как актрисы.
Памела Андерсон, известная своими культовыми светлыми локонами со времен «Спасателей Малибу», кардинально сменила имидж. Во время прогулки по Парижу в рамках Недели моды 58-летняя актриса появилась с рыжими волосами и небрежной челкой, дополнив образ чёрной водолазкой, солнцезащитными очками и туфлями на шпильке. По данным Daily Mail, перемены связаны с новой ролью в фильме "Love is Not the Answer", где Андерсон сыграет вместе со Стивом Куганом. Новый стиль вдохновлён тремя скандинавскими актрисами — Биби Андерссон, Лив Ульман и Гуннель Линдблом. Автор преображения — известный французский стилист Жан Нолле, ставший близким другом Памелы.
В новому образі Памели Андерсон відчувається вайб Людмили Гурченко, чи то нам так здається?#PamelaAnderson pic.twitter.com/nYb4ixa4S8— Радіо Трек (@radiotrek) October 4, 2025
Однако у русскоязычной аудитории сложились другие ассоциации, и после выхода актрисы на показ Mugler в Париже соцсети заполонили комментарии: "Людмила Гурченко?", "Одно лицо!", "Вот сучка крашена", "Как я раньше не замечала?" — писали пользователи. Новый рыжий цвет волос, кудри и театральный силуэт наряда напомнили поклонникам стиль легендарной советской актрисы.
На фото с показа, опубликованных Памелой в Instagram, она позирует в чёрном облегающем платье с накладными плечами и высоким воротником — почти как из гардероба Гурченко. Единственное отличие — отказ Андерсон от яркого макияжа. В последние годы актриса сознательно выбирает естественный образ, предпочитая минимальную косметику даже на публичных мероприятиях.
По словам инсайдеров, перемены отражают внутреннюю трансформацию Памелы: она стремится избавиться от образа секс-символа 90-х и быть признанной как серьезная актриса. На Бродвее она уже получила признание за роль Рокси Харт, что, по её словам, изменило отношение к себе и к профессии.
73-летний Лиам Нисон безумно влюблен в 58-летнюю Памелу Андерсон pic.twitter.com/xr0CPw2WuD— ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 30, 2025
В последнее время Памела ведёт "сельский" образ жизни в Канаде, но продолжает сниматься в кино. Недавно она сыграла в продолжении франшизы "Голый пистолет" и сейчас, по слухам, встречается со своим коллегой Лиамом Нисоном.