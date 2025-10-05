"Сучка крашена!" Почему Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко

По словам инсайдеров, перемены отражают внутреннюю трансформацию Памелы: она стремится избавиться от образа секс-символа 90-х и быть признанной как серьезная актриса. На Бродвее она уже получила признание за роль Рокси Харт, что, по её словам, изменило отношение к себе и к профессии.