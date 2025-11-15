Очарованные Кремлем: западные знаменитости, чьи слова звучат в интересах России
Вторжение России в Украину изменило не только систему безопасности Европы, но и стало резкой границей в международном культурном пространстве. Пока многие западные деятели культуры явно осудили агрессию, другие оказались под огнем критики — из-за отсутствия позиции или из-за публичных дружественных высказываний в адрес России.
От Фреда Дерста до Джареда Лето, от Стивена Сигала до Жерара Депардье — эти личности в разных контекстах оказываются в центре внимания, поскольку их слова или молчание во время войны для части общества выглядят слишком снисходительными или даже косвенно благоприятными для России.
Фред Дерст
Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст много лет известен своей симпатией к России, что стало предметом дискуссий и после начала вторжения. Еще до войны он высказывал желание жить в Крыму, хвалил российскую культуру и признавал достоинства российской власти. Владимира Путина он однажды назвал человеком с “ясными моральными принципами”.
После февраля 2022 года Дерст продолжил дружелюбный тон в обращениях к российской публике, публикуя сообщения о том, что скучает по России и отправляет “добрую энергию”. Хотя он прямо не поддерживает войну, такая мягкость вызвала критику: часть общества расценила это как нежелание осудить агрессию. Еще в 2015 году Украина внесла его в черный список из-за подозрений в симпатиях к российской политике.
Недавно вокруг него снова возник скандал, когда в Эстонии после критики со стороны министерств была приостановлена предпродажа билетов на концерт Limp Bizkit. МИД Эстонии указал, что “поддерживающим агрессора” не место в культурном пространстве соседней страны.
Джаред Лето
Лидер 30 Seconds to Mars, выступавший и в Латвии, также оказался в центре споров. На концерте в Белграде в октябре 2024 года Лето спросил, есть ли в зале россияне, после чего сказал, что скучает по России и хотел бы снова там выступить “когда все эти проблемы закончатся”, подразумевая войну.
Он также сказал, что хотел бы поехать “в Санкт-Петербург, затем в Москву… и потом в Киев”. Эти слова вызвали бурю критики в Украине. МИД Украины назвал такие высказывания оскорблением для тех, кто сейчас гибнет, защищая свободу.
Хотя Лето ранее высказывался в поддержку Украины (особенно в 2014 году), его свежие комментарии посчитали легкомысленными и косвенно играющими на руку России.
Стивен Сигал
Стивен Сигал — один из самых известных западных актеров, чья позиция давно связана с Россией. Он многократно хвалил Путина, называл его “одним из выдающихся мировых лидеров”, поддерживал российский политический курс и повторял кремлевские нарративы об Украине.
После 2022 года он заявлял о “провокациях Запада”, снимая ответственность с России. Он также посещал оккупированные районы Донбасса с российской съемочной группой, что международное сообщество расценило как пропаганду. В 2023 году Сигал получил российский орден Дружбы. Его образ вне России стал крайне противоречивым.
Жерар Депардье
Знаменитый французский актер с 2013 года является гражданином России и долгие годы выражал симпатию к Путину. После начала вторжения в Украину Депардье высказался против войны, но сделал это осторожно и кратко, избегая прямой критики российских властей.
Его прежние связи с Кремлем вызвали критику: многие считают, что его мягкая риторика выгодна России. Российские власти и медиа неоднократно называли его “другом” и использовали его слова в свою пользу.
Роджер Уотерс
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс стал одним из самых обсуждаемых артистов из-за своих заявлений, совпадающих с кремлевской риторикой. Он утверждал, что конфликт “спровоцирован НАТО”, а США называл “главным агрессором”.
В 2023 году Россия пригласила его выступить на заседании Совбеза ООН, где он вновь критиковал Запад, избегая однозначной оценки действий России. Хотя Уотерс говорит, что “стремится к миру”, его риторика часто перекликается с российской.
Моррисси
Бывший вокалист The Smiths публиковал материалы, в которых обвинял Запад в том, что он “загоняет Россию в угол”, а медиа — в “антироссийской истерии”. Российские медиа активно использовали его высказывания, подчеркивая, что даже западные музыканты сомневаются в позиции Запада.
Моррисси не поддерживает войну напрямую, но его формулировки многим кажутся выгодными Кремлю.
Анна Нетребко
Знаменитая оперная певица долгое время была тесно связана с российскими культурными структурами и фигурировала рядом с пророссийскими деятелями после 2014 года.
После начала полномасштабного вторжения она отказалась ясно осудить агрессию, за что многие театры Европы и США, включая Метрополитен-оперу, прекратили сотрудничество. Украина внесла ее в санкционный список. Позже она опубликовала мягкое заявление “против войны”, но не назвала, кто ее начал, что не сняло вопросы о ее позиции.
Оливер Стоун
Американский режиссер известен интервью с Путиным и критикой США. Он неоднократно заявлял, что именно США и НАТО “виновны в провокации конфликта”, а события 2014 года называл “переворотом”, используя формулировки, характерные для российской пропаганды.
Российские медиа часто публикуют его интервью, представляя их как подтверждение кремлевских тезисов.
Placebo
Британская рок-группа Placebo после вторжения России оказалась под критикой из-за планов участвовать в фестивале, спонсируемом компанией Yandex, связанной с российскими властями. Позже группа отменила участие и выразила поддержку Украине.
Хотя Placebo никогда не делали пророссийских заявлений, их давние связи с российским рынком вызвали обсуждения.