Очарованные Кремлем: западные знаменитости, чьи слова звучат в интересах России

После февраля 2022 года Дерст продолжил дружелюбный тон в обращениях к российской публике, публикуя сообщения о том, что скучает по России и отправляет “добрую энергию”. Хотя он прямо не поддерживает войну, такая мягкость вызвала критику: часть общества расценила это как нежелание осудить агрессию. Еще в 2015 году Украина внесла его в черный список из-за подозрений в симпатиях к российской политике.