Объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде и ветре
В понедельник с порывистым северо-западным ветром в Латвию поступят более прохладные воздушные массы, временами будет идти снег, местами ожидается сильный кратковременный снегопад, предупреждают синоптики.
Днем станут скользкими дороги, в метель ухудшится видимость. Временами между облаками будет выглядывать солнце.
Северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. В прибрежных районах, в том числе в столице, объявлено предупреждение желтой степени о сильном ветре.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также объявил предупреждение желтой степени о том, что вечером местами в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, в результате чего образуется снежный покров толщиной от пяти до семи сантиметров.
Температура воздуха в первой половине дня составит 0...+4 градуса, после обеда похолодает до -1...-5 градусов, только на побережье местами температура воздуха не опустится ниже нуля.
В Риге временами ожидаются осадки, периодически - солнце, а также значительно усилится северо-западный ветер - во второй половине дня его скорость в порывах достигнет 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3 градуса, вечером - около нуля градусов.