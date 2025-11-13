Limp Bizkit не выступит в Таллине: концерт отменен на фоне политического скандала

В пятницу представители организаторов, Baltic Live Agency OÜ и NTR Team, объяснили позицию Дёрста тем, что он был женат на россиянке и из-за этого находился в «искаженном информационном пространстве». «Насколько нам известно, с 2022 года артист не делал никаких заявлений, прославляющих Россию или оправдывающих агрессивную войну (даже косвенно). Артисты часто обращаются в социальных сетях к своей международной аудитории, поэтому мы не видим проблемы в том, что в последние десять лет Limp Bizkit обращались в том числе и к российской публике», — прокомментировали организаторы.