Литва внесла в "черный список" выступавшего месяц назад в Риге Моргенштерна
Литва запретила въезд российскому рэперу Моргенштерну на 10 лет, сочтя его потенциальной угрозой для госбезопасности.
Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну, подтвердил в четверг агентству BNS представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас. По его словам, решение было принято после получения «письменного предложения Министерства иностранных дел (МИД) и сбора дополнительной информации, позволяющей сделать вывод о том, что этот иностранец может представлять угрозу государственной безопасности».
«Запрет на въезд Моргенштерну в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение 10 лет», — сказал Пукинскас.
Агентство BNS сообщало, что мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас ранее также обратился в МИД с просьбой оценить, не противоречит ли деятельность зарегистрированной в Латвии компании Ready Events, которая организует концерт, информационной безопасности Литвы.
Моргенштерн неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину, однако после начавшегося в феврале 2022 года масштабного вторжения в Украину выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.