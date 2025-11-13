Литва внесла в "черный список" выступавшего месяц назад в Риге Моргенштерна

Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну, подтвердил в четверг агентству BNS представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас. По его словам, решение было принято после получения «письменного предложения Министерства иностранных дел (МИД) и сбора дополнительной информации, позволяющей сделать вывод о том, что этот иностранец может представлять угрозу государственной безопасности».