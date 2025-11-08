Глава МИД Эстонии заявил, что не хочет видеть в стране американскую группу Limp Bizkit
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, американскую группу Limp Bizkit не ждут в стране в мае следующего года, поскольку ее солист Фред Дёрст оправдывал российскую агрессию.
"Моя позиция однозначна, и я ее повторю: Россия — агрессор, а Крым оккупирован Россией. Тех, кто оправдывает агрессию России и оккупацию соседней страны, в Эстонии не ждут. Им не место на эстонской сцене, и они не должны здесь зарабатывать", — сказал Цахкна.
Он добавил, что это должны понимать и организаторы концертов и культурных мероприятий. "Это четкая позиция Эстонии, и мы придерживаемся этого принципа уже много лет. Надеюсь, что организаторы концертов будут следовать ему и сейчас", — заявил министр иностранных дел.
Группа Limp Bizkit планирует выступить 31 мая в Таллинне в Unibet Arena Kvartal.
После того как Фред Дёрст публично выразил поддержку Владимиру Путину и изъявил желание переехать в оккупированный Крым, он получил запрет на въезд в Украину, что вызвало неоднозначную реакцию в странах Восточной Европы и даже повлияло на посещаемость концертов группы.