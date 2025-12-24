Ценные советы диетолога и фармацевта на праздники - не дайте вкусностям вас победить!

«Соотношение напитков при употреблении алкоголя должно быть следующим: на каждый стакан алкоголя нужно выпить один стакан воды. Это замедляет темп питья и снижает переедание. Однако лучше всего совсем не употреблять алкоголь!» — подчеркивает Анита Баумане и добавляет, что соки рекомендуется смешивать с водой: 1/3 сока + 2/3 газированной воды. «Будет вкусно, но калорий будет в три раза меньше. Здоровый вариант напитка: минеральная вода с дольками цитрусовых, мятой или клюквой. Выглядит красиво, торжественно и содержит ноль калорий».