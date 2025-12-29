Жители Латвии заметно активнее поддерживают помощь Украине, чем в среднем по ЕС

Наиболее заметная разница в опросе касается отношения к военной помощи. 67% респондентов в Латвии поддерживают финансирование закупки и поставок военного оборудования для Украины — это на 10 процентных пунктов больше, чем в среднем по ЕС (57%). Против таких действий выступили 26% жителей Латвии, тогда как в среднем по ЕС — 39%.