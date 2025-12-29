Жители Латвии заметно активнее поддерживают помощь Украине, чем в среднем по ЕС
Большинство, или 87% жителей Латвии, поддерживают прием в Европейском союзе (ЕС) жителей Украины, бегущих от войны. В среднем по странам ЕС такую поддержку выражают 81%, говорится в опросе «Евробарометра», проведенном этой осенью.
В целом поддержка жителями Латвии действий ЕС в ответ на российское вторжение в Украину сохраняется высокой и в большинстве случаев превышает средний уровень по государствам-членам ЕС.
Оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине поддерживают 83% жителей Латвии, тогда как в среднем по ЕС такого мнения придерживаются 77% опрошенных.
Экономические санкции против России поддерживают 72% жителей Латвии — это примерно соответствует среднему показателю по ЕС (73%). Поддержку предоставлению Украине статуса страны-кандидата в ЕС выразили 65% жителей Латвии, в то время как в среднем по ЕС — 59% респондентов.
Наиболее заметная разница в опросе касается отношения к военной помощи. 67% респондентов в Латвии поддерживают финансирование закупки и поставок военного оборудования для Украины — это на 10 процентных пунктов больше, чем в среднем по ЕС (57%). Против таких действий выступили 26% жителей Латвии, тогда как в среднем по ЕС — 39%.
Цель опроса — оценить мнения граждан ЕС, проживающих в 27 государствах-членах, а также граждан, живущих в нынешних странах-кандидатах и потенциальных кандидатах (за исключением Украины) и в Великобритании. Опрос проводился с 9 по 29 октября 2025 года.