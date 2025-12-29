Латвийские молочники отчитались о рекордном экспорте - и сразу предупредили о надвигающейся угрозе
Этот год для латвийских производителей молочной продукции сложился успешно: за десять месяцев на экспортных рынках удалось достичь такой же экспортной стоимости, как за весь прошлый год. Однако переработчики молока предупреждают, что в мире наблюдается избыток индустриальных продуктов и цены снижаются.
Произведенная в Латвии молочная продукция за десять месяцев продана на экспортных рынках на 1% больше, чем годом ранее, а стоимость экспорта достигла нового рекорда — 280 миллионов евро, сообщает LSM.lv.
«Эта стоимость увеличилась за счет того, что мы все больше продаем продукты с более высокой добавленной стоимостью, другими словами — по более высокой цене», — рассказал руководитель Центрального союза латвийских молочников Янис Шолкс.
«Один из самых больших приростов пришелся на сыр, продукты из сыворотки, также на мороженое. И здесь нужно сказать, что рост, если говорить точно о стоимости, — это различные сливочные сыры, различные продукты, которые произведены с использованием новейших технологий, концентрируя молочный белок. Это и разные йогурты, и отдельная категория — творожные сырки», — пояснил Шолкс.
Впрочем, новый кризис могут вызвать примененные Китаем тарифы на европейскую молочную продукцию, которые вступили в силу перед Рождеством. За десять месяцев латвийские производители продали Китаю 100 тонн порошка молочной сыворотки на 100 тысяч евро, что не является большим объемом. Однако при сокращении экспорта молочной продукции в Китай на европейском рынке возникнет перепроизводство, что отразится на производителях:
«Вопрос лишь в том, насколько глубокой будет эта потенциальная кризисная ситуация, в начале которой мы, вероятнее всего, уже находимся сегодня, и как дополнительно на нее повлияет активность Китая с таможенными тарифами», — отметил Шолкс.
Если в крупных странах ЕС — Польше, Германии, Франции — образуется еще больший избыток молочной продукции, они будут искать возможности ее сбыта, и первым будет внутренний рынок ЕС, что может создать угрозу для производителей в малых странах.
Тем временем на внутреннем рынке продолжают снижаться закупочные цены на молоко. Причина — избыток индустриальных продуктов в мире. Снижаются и цены на молочную продукцию в магазинах: данные показывают, что в декабре цены на полках уменьшились до 4,5%. Шолкс при этом отмечает, что, несмотря на подписанный меморандум, в магазинах местной молочной продукции больше не стало.