Латвийские молочники отчитались о рекордном экспорте - и сразу предупредили о надвигающейся угрозе

«Один из самых больших приростов пришелся на сыр, продукты из сыворотки, также на мороженое. И здесь нужно сказать, что рост, если говорить точно о стоимости, — это различные сливочные сыры, различные продукты, которые произведены с использованием новейших технологий, концентрируя молочный белок. Это и разные йогурты, и отдельная категория — творожные сырки», — пояснил Шолкс.