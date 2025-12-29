Спасатели назвали прошедшие пять выходных трагическими

Также в службе рассказали, что в воскресенье поступил вызов на улицу Кална в Риге, где горел второй этаж двухэтажного жилого дома на площади 60 квадратных метров, межэтажное перекрытие — на площади 50 квадратных метров и крыша — на площади 60 квадратных метров. Пожарные с помощью спасательных масок вывели из задымленного и горящего здания двух пострадавших, а еще один человек эвакуировался до прибытия спасателей.