Спасатели назвали прошедшие пять выходных трагическими
Государственная пожарно-спасательная служба назвала прошедшие пять выходных трагическими. За эти дни в пожарах погибли два человека, еще шесть пострадали.
Также в службе рассказали, что в воскресенье поступил вызов на улицу Кална в Риге, где горел второй этаж двухэтажного жилого дома на площади 60 квадратных метров, межэтажное перекрытие — на площади 50 квадратных метров и крыша — на площади 60 квадратных метров. Пожарные с помощью спасательных масок вывели из задымленного и горящего здания двух пострадавших, а еще один человек эвакуировался до прибытия спасателей.
В период с 23 декабря до утра 29 декабря служба получила 508 вызовов: 61 — на тушение пожаров, 377 — на спасательные работы, 70 вызовов оказались ложными.
25 декабря в Резекненском крае при пожаре в жилом доме погибли два человека. Дом горел полностью, у него обрушилась крыша. До прибытия пожарных из здания эвакуировались два человека, один из них пострадал. Во время тушения в доме были обнаружены двое погибших.