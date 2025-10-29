Роман Попов точь-в-точь повторил путь отца: он тоже умер спустя 7 лет ремиссии от рака

В одном из интервью Попов рассказывал, что у его отца тоже был рак (селезенки) - в 2004 году ему поставили диагноз, потом семь лет он находился в ремисси и умер - очень быстро сгорел. «Так вышло - папа не победил, а я победил, - всего лишь год назад говорил Роман. - Но у меня была цель - когда я побеждал, моя Юлька была беременна Мартой».