Роман Попов точь-в-точь повторил путь отца: он тоже умер спустя 7 лет ремиссии от рака
Роман Попов говорил, что победил там, где не смог его отец. У отца актёра тоже был рак — он боролся семь лет и умер, а Роман тогда верил, что сумел «договориться с раком» и начать жизнь заново. Но болезнь вернулась. В октябре 2025 года Роман Попов, полюбившийся зрителям по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался после тяжёлой борьбы с рецидивом рака мозга.
Роман Попов был широко известен благодаря роли следователя Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки». Этот образ принес ему народную любовь и признание, а сам актёр стал одним из ярких лиц российского юмористического и актёрского сообщества. До съёмок в кино Попов был резидентом Comedy Club и играл в КВН, входил в юмористический дуэт «20:14. Город Сочи». За свою карьеру он снялся более чем в 30 проектах.
В августе 2025 года Роман откровенно рассказал о рецидиве рака мозга в своём Telegram-канале.
Он признался, что болезнь сильно повлияла на его здоровье: он практически потерял зрение на один глаз и стал хуже слышать. В своих последних сообщениях актёр делился болью и надеждой, писал:
«Друзья, спустя семь лет у меня рецидив рака мозга. Вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями... А очень хочется работать и очень хочется жить».
Несмотря на ухудшение состояния, Попов продолжал бороться, проходил курс химиотерапии и пытался вернуться к работе. Семья артиста выставила на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить лечение, которое очень дорого обходилось. Так как опухоль была неоперабельна, Роман пытался облегчить своё состояние таблетками, которые ему привозили из-за границы. Одна упаковка, которой хватило на месяц, обошлась в 9100 евро. А первый этап химиотерапии стоил Попову 2400 евро.
В октябре 2025 года на фоне онкологического заболевания у Романа возникли серьёзные проблемы с желудком. 11 октября ему стало резко плохо, и его экстренно госпитализировали с прободением язвы желудка. Врачи провели срочную операцию, однако состояние актёра не улучшалось, и потребовалась повторная операция, после которой он впал в кому и больше из неё не вышел.
С супругой Юлией Роман прожил в счастливом браке почти 20 лет. У пары родилось трое детей: старшему сыну Фёдору сейчас 14 лет, средней дочери Лизе — 12 и младшей Марте — шесть.
В одном из интервью Попов рассказывал, что у его отца тоже был рак (селезенки) - в 2004 году ему поставили диагноз, потом семь лет он находился в ремисси и умер - очень быстро сгорел. «Так вышло - папа не победил, а я победил, - всего лишь год назад говорил Роман. - Но у меня была цель - когда я побеждал, моя Юлька была беременна Мартой».
Тогда актер говорил, что «договорился с раком», мол, «на этом этапе я заканчиваю лечение, я тебя больше не трогаю и ты меня не трогаешь, мы разошлись, как в море корабли». В то время Попов рассказывал, как можно победить болезнь: «Нужно найти, ради чего жить. Когда знаешь, можно победить что угодно, даже онкологию. Рак - дурак».