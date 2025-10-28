В 40 лет умер актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов
фото: кадр из сериала
Роман Попов.
В 40 лет умер актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов умер после рецидива рака мозга.

Звезда "Полицейского с Рублевки" актер Роман Попов перед смертью находился в коме в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. 

По данным Mash, актёр находился на аппаратах, но организм Попова не реагировал на лечение. Организаторы мероприятий рассказали, что из-за болезни он завершил карьеру. 

В июне у Попова случился судорожный приступ, но он отказался от госпитализации, планировал и дальше сниматься в сериалах и кино. В августе артист ослеп из-за рецидива рака мозга — злокачественную опухоль у него нашли ещё в 2018 году. Тогда медики удалили новообразование, но потом болезнь вернулась с осложнениями.


 

