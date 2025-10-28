В 40 лет умер актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов

В июне у Попова случился судорожный приступ, но он отказался от госпитализации, планировал и дальше сниматься в сериалах и кино. В августе артист ослеп из-за рецидива рака мозга — злокачественную опухоль у него нашли ещё в 2018 году. Тогда медики удалили новообразование, но потом болезнь вернулась с осложнениями.