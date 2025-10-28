"Очень ты, Рома, светлый!" Петров высказался о смерти коллеги по сериалу "Полицейский с Рублевки"

Память о коллеге трогательно почтил исполнитель главной роли «Полицейского с Рублевки» Александр Петров. В соцсетях он признался, что не может смириться с мыслью о смерти Попова: «Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену. Ты всегда был готов к съёмочному дню, относился к каждому с любовью и искренностью, был лёгким и внимательным. Сложно использовать это слово “был” — ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, смелый и талантливый человек».