"Очень ты, Рома, светлый!" Петров высказался о смерти коллеги по сериалу "Полицейский с Рублевки"
Сегодня стало известно о смерти актера Романа Попова, звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Ему было 40 лет. Долгое время артист боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и до последнего верил, что сможет победить болезнь.
Несмотря на тяжелое лечение, Попов сохранял оптимизм и благодарил поклонников за поддержку. В последнем видеообращении он сказал: «Большое спасибо всем. Буду держать в курсе своих боев. Не унывайте!»
К сожалению, из-за осложнений после химиотерапии у актера начались проблемы с внутренними органами. 11 октября его в тяжелом состоянии госпитализировали, провели экстренную операцию. После этого Роман впал в кому, а когда пришел в сознание, уже не мог дышать самостоятельно и был подключен к аппарату ИВЛ. 28 октября сердце актера остановилось.
Память о коллеге трогательно почтил исполнитель главной роли «Полицейского с Рублевки» Александр Петров. В соцсетях он признался, что не может смириться с мыслью о смерти Попова: «Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену. Ты всегда был готов к съёмочному дню, относился к каждому с любовью и искренностью, был лёгким и внимательным. Сложно использовать это слово “был” — ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, смелый и талантливый человек».
Актер отметил, что Попов обладал редким чувством юмора и особой внутренней силой: «Ты себя называл человеком, который умеет улыбаться затылком. Ты всегда шёл по жизни с юмором — он был в тебе изначально, и в большом объёме. Очень ты, Рома, светлый. Как же несправедлива жизнь…»