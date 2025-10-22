После ограбления Лувра историка моды Александра Васильева задержали на границе США

На этом фоне Александра Васильева задержали при прохождении паспортного контроля. «У меня на границе США произошло невероятное событие. При новой администрации Трампа усилился контроль: в аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса: "Что привело вас в США?", "С кем будете встречаться? Назовите имена и адреса", "Почему весь интернет заполнен афишами с вашими выступлениями?"» — написал историк моды в своем Instagram.