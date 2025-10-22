После ограбления Лувра историка моды Александра Васильева задержали на границе США
Бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев поделился неожиданной историей, случившейся во время его поездки в США. 66-летний историк моды, который уже несколько лет живет в Париже, рассказал, что оказался под пристальным вниманием пограничников — сразу после громкого ограбления Лувра.
19 октября в одном из самых известных музеев мира произошла дерзкая кража: трое злоумышленников похитили девять ювелирных украшений, среди которых были реликвии огромной исторической ценности — ожерелье королев Марии-Амели и Ортанс, украшенное сапфирами и сотнями бриллиантов, а также диадема императрицы Евгении, инкрустированная почти двумя тысячами камней. Ущерб музея оценили в 88 миллионов евро.
На этом фоне Александра Васильева задержали при прохождении паспортного контроля. «У меня на границе США произошло невероятное событие. При новой администрации Трампа усилился контроль: в аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса: "Что привело вас в США?", "С кем будете встречаться? Назовите имена и адреса", "Почему весь интернет заполнен афишами с вашими выступлениями?"» — написал историк моды в своем Instagram.
По словам Васильева, он отвечал на все вопросы на хорошем английском, но офицеру показалось подозрительным, что города, где он собирался выступать, находятся далеко друг от друга.
«Дама-офицер увела меня в комнатку задержания. Там уже теснилось человек пятнадцать. В основном китайцы из Тайваня, а также шведы, англичане и южноамериканцы. Среди задержанных оказалась африканка стюардесса Эр Франс в форме и пилот скандинавских авиалиний», — поделился Александр.
Васильев отметил, что на выходе из аэропорта его должен был ждать лимузин, но связаться с водителем было невозможно — пользоваться телефоном запретили. «Даже в туалет разрешали выйти, лишь сдав гаджет полицейскому», — уточнил Васильев.
Через некоторое время к нему подошла сотрудница аэропорта.
«В комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами "багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет"», — рассказал он.
Инцидент закончился благополучно — мексиканка-пограничница разрешила ему въезд в страну. Сейчас историк моды находится в Калифорнии. «Меня ждут выступления в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в Канаде, Торонто и Монреале. Вот такие бодрящие душу эмоции. Всем привет из моего отеля в Сан-Хосе!» — написал Васильев в Instagram.