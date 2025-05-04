"Многие друзья отвернулись. Сказали, что боятся репрессий": Александр Васильев о жизни после отъезда из России

«Когда я работал на Первом канале и у меня был российский номер телефона, у меня был целый список друзей, которые делали вид, что они очень закадычные. И из них только человек пять или семь перекочевали в мой европейский номер телефона, потому что они продолжали со мной общаться и не отвернулись от меня и остались верными. Многие отвернулись — от страха. Сказали мне, что боятся репрессий. Трусов в жизни много. Я их понимаю», — делится он.