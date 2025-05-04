"Многие друзья отвернулись. Сказали, что боятся репрессий": Александр Васильев о жизни после отъезда из России
Несколько лет назад Александр Васильев покинул Россию и обосновался во Франции. Он больше не появляется в эфире программы "Модный приговор" и, похоже, не планирует возвращаться — ни на телевидение, ни в страну.
66-летний историк моды Александр Васильев, которого долгие годы знали как ведущего «Модного приговора» и яркого популяризатора истории моды, уже давно покинул Россию. Эмиграция стала для него осознанным шагом, за который он не чувствует ни сожаления, ни сомнений, пишет StarHit.
«Я сделал в жизни абсолютно все, о чем мечтал в детстве. Я как был востребован на 100%, так я и востребован на 100%. Как я был популярен, так я и популярен», — говорит Васильев, уверяя, что перемена места жительства не сказалась на его статусе в профессиональном мире. Сейчас он активно читает лекции по всей Европе, дает интервью и путешествует. Его график расписан до 2027 года, подчеркивает Александр Васильев.
Александр Васильев на своей выставке "Югендстиль" в арт-центре Марка Ротко в Даугавпилсе
О разрыве с прежней жизнью Васильев говорит без иллюзий. «Эмиграция нас отрывает от корней, но это наш выбор. Мы не можем никого винить. Мы сами за него платим», — признается историк моды. Он не скрывает, что после переезда многие знакомые и даже друзья перестали выходить на связь.
«Когда я работал на Первом канале и у меня был российский номер телефона, у меня был целый список друзей, которые делали вид, что они очень закадычные. И из них только человек пять или семь перекочевали в мой европейский номер телефона, потому что они продолжали со мной общаться и не отвернулись от меня и остались верными. Многие отвернулись — от страха. Сказали мне, что боятся репрессий. Трусов в жизни много. Я их понимаю», — делится он.
Сейчас Васильев занимается любимым делом и совершенно не скучает по телевизионному прошлому. Возвращение в «Модный приговор» он исключает категорически: «Меня часто спрашивают: "А вы не жалеете?" Сразу отвечу — конечно, нет. Даже если вдруг кто-то скажет: "Пожалуйста, вернитесь" — хотя этого не скажут — я отвечу: "Нет. Свобода дороже". Я живу интересной жизнью, бываю в странах, куда раньше не мог улететь не то что из-за ограничений, а просто из-за нехватки времени».